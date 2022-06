Almería Festial Urban Lei 2022 presenta la programación de su II edición lunes 06 de junio de 2022 , 19:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Diputación y Ayuntamiento de Almería colaboran con un festival que situará Almería como epicentro nacional de la cultura urbana Esta mañana ha tenido lugar la presentación del programa de actividades de la II edición de Festial Urban Lei en el Centro Comercial Torrecárdenas. El acto ha contado con la presencia de numerosas autoridades, como el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco; la vicepresidenta de la Diputación, Ángeles Martínez; o el concejal de Cultura, Diego Cruz. El festival cuenta además con varios colaboradores como Ana Cazorla de Dirty Dance Studio Almería, el rapero Said Elekipo, el DJ Peti Deluxe, DeLei Music, Diversur, Gabriel Molina, de la asociación de peluqueros artesanos de Almería; Navarro pasarela, la grafitera Irene López León, la tatuadora Marina López y la piercer Patricia Laele, entre otros. La organización y puesta en marcha del festival corre a cargo este año de la agencia Plataforma x las marcas. En el acto de presentación, han realizado una actuación especial varios colaboradores del festival; el rapero Said Elekipo, la profesora y bailarina Ana Cazorla, acompañados de los ritmos del DJ Peti Deluxe. Esta edición de Festial Urban Lei se presenta con numerosas novedades y un programa muy completo de cultura urbana, que tendrá lugar durante la segunda semana de julio: - Lunes 4 al jueves 7 de julio: Taller de iniciación a la producción musical - Jueves 7 de julio: o Graffiti Street Art o I Concurso Hip Hop Dance - Viernes 8 de julio: o Escalada Rocódromo o Micro Pasarela Urban Lei & Pasarela Urban Lei o I Batalla de gallos Urban - Sábado 9 de julio: o Piercing &Tattoo Urban o Escalada Rocódromo o I Barber Challenge o Skate - Domingo 10 de julio: o Escalada Rocódromo o Conciertos de Trueno y Beny Jr. La nueva gerente del Centro Comercial Torrecárdenas, Nadia Fernández, ha resumido la importancia de este festival recalcando que Almería sigue siendo fuente de creación cultural. La vicepresidenta, Ángeles Martínez, ha destacado la “inclusión” como uno de los valores añadidos que aporta este festival y que “convertirá Almería en capital nacional de la cultura urbana”. Del mismo modo, Ángeles Martínez ha felicitado al Centro Comercial Torrecárdenas por haber llevado a efecto esa apuesta que hicieron desde el día en el que abrieron sus puertas: ser mucho más que un centro comercial, un agente activo en la transformación de la sociedad y la ciudad de Almería. Su apoyo férreo al Festival de Cine de Almería y la creación del Festial Urban Lei son una muestra del compromiso que tiene esta empresa con los almerienses”. Por último, ha invitado a todos los almerienses a dejarse llevar y seducir por la cultura urbana del 7 al 10 de julio. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha recordado que “a nadie se le escapa que hay una cultura que trasciende lo que son los escenarios tradicionales, los formatos habituales, un teatro o un auditorio. Hay una cultura que se vive en la calle, en las pistas deportivas, en las fachadas, y es importante salir de esa zona de confort y atreverse y arriesgarse para dar respuesta a esa valentía y esa frescura que se mueve en torno al Festial Urban Lei”. El primer edil ha valorado también de manera muy positiva el traslado de fechas del mes de septiembre de la primera edición, a la primera quincena de julio en esta ocasión, “ya que permitirá atraer a un gran número de jóvenes estudiantes que estarán en su descanso académico del curso”, y ha agradecido la suma de esfuerzos que harán posible esta nueva edición. Para obtener más información sobre el festival se puede consultar la página web oficial festialurbanlei.com y sus redes sociales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.