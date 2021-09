Festial Urban Lei comienza este viernes

RVFV y C.R.O en la noche del viernes, día 24, y Funzo & Baby Loud, Rojuu y Vera GRV el sábado, día 25, protagonizan la propuesta musical de este nuevo evento cultural de la ciudad





Festial Urban Lei ya es una realidad. Entre la veintena de actividades entre las que se incluyen exhibiciones, talleres, batallas de baile, desfiles o torneos deportivos no podía faltar, por supuesto, la música en forma de conciertos muy esperados por el público. Serán dos grandes noches las que se vivirán en el Recinto de Conciertos del Ferial del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. La primera de ellas el viernes, 24 de septiembre, con RVFV y C.R.O a partir de las 22.00 horas. La segunda será el sábado, día 25, a partir de las 20.30 horas, con Funzo & Baby Loud, Rojuu y Vera GRV.



Las entradas para estos conciertos, como las invitaciones para el resto de actividades complementarias de Festial Urban Lei, se encuentran disponibles en la página web oficial www.festialurbanlei.com. Festial Urban Lei es una iniciativa público-privada emprendida por Aguacates con Tomate y Crash Music, que cuenta con el impulso de Bogaris Retail, el Centro Comercial Torrecárdenas y el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Almería, Diputación, la Universidad de Almería, Cámara de Comercio y Asempal. Marcas como Cosentino junto a Mikasa, se suman al lanzamiento de este proyecto que consideran de vital importancia para el desarrollo cultural almeriense.





Sobre los artistas

RVFV. Su verdadero nombre es Rafael Ruiz pero sus siglas RVFV le han llevado a estar en lo más alto de las listas de éxitos de la música urbana. Las cifras que acumula son de vértigo. Su tema ‘Yo no sé’ cuenta con más de 65 millones de reproducciones en Spotify y cerca de 27 millones de visualizaciones en Youtube. Aunque el flamenco está en su ADN musical, el almeriense mezcla reggeatón, trap, dancehall y afrotrap, una mezcla explosiva que le ha servido para colaborar con grandes nombres del panorama urbano como Omar Montes o Lola Índigo.



C.R.O. Curtido en las batallas de freestyle, el argentino C.R.O es actualmente el mayor representante del trap de su país. Aunque este año ha sorprendido con un disco de Heavy Metal, el rapero sigue imponiéndose en el panorama de la música urbana internacional como uno de los referentes dentro de su estilo como así lo demuestra su último sencillo ‘Get Money’, en el que colabora con la rapera mexicana Snow Tha Product. Considerado uno de los artistas más versátiles del momento, C.R.O aterrizará en el Festial Urban Lei dentro de la extensa gira internacional que está realizando.



Funzo & Baby Loud. Este joven dúo alicantino llega dispuesto a revolucionar y liderar la escena de la nueva música urbana, acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales, agotan las entradas para sus conciertos en horas y sus fans corean todas sus canciones. Desde el estudio de su casa empezaron a crear su característico estilo, grababan y mezclaban canciones que contenían elementos de trap con letras de temática pop, ritmos latinos y beats sin complejos. En los medios alternativos, como The Medizine, ya los han definido como “los líderes de una nueva generación” al frente del sonido que está marcando a toda una generación.



Rojuu. RocJou Morales más conocido como Rojuu inició su andadura como youtuber, hasta que en 2016, después de varios años analizando la escena de la música urbana hispanohablante se lanzó a subir su primer tema ‘Cheese’, que llegaría a las 60.000 visitas antes de ser borrada por el propio artista. Su estilo transita entre el Emo-Trap y el Trap experimental, siendo uno de sus máximos representantes en lengua castellana. Es, además, el creador del Shadow Pop y es considerado por muchos críticos y especialistas de la música cómo el "Lil Peep español", ya que conecta con un público tan específico como el del malogrado rapero estadounidense, llegando incluso a colaborar en varias ocasiones con uno de sus productores, el conocido como Fish Narc.



Vera GRV. La almeriense Vera GRV es una de las artistas locales emergentes de mayor proyección dentro del panorama urbano. Con las ideas muy claras y un sonido contundente, ella misma reconoce no hacerle concesiones a las modas y seguir un estilo propio y personal. Letras poderosas que hablan de amor y desamor pero que también tratan sobre la igualdad y denuncian la violencia de género.