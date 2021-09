Almería Almería muestra su rechazo a la explotación sexual y la trata de mujeres y niños jueves 23 de septiembre de 2021 , 20:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana y junto a la Mesa Local de la Prostitución, ha celebrado un acto público de repulsa en el centro de la ciudad



Almería ha mostrado hoy, 23 de septiembre, Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas, su rechazo a esta lacra que sufren tres millones de personas en el mundo. Lo han hecho en el acto organizado por el Ayuntamiento de Almería, a través del área de Igualdad y Participación Ciudadana, a las puertas de la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA).



“Con este acto de repulsa queremos visibilizar la unión de la administraciones y de la sociedad almeriense frente a esta esclavitud del siglo XXI, que por desgracia nos toca muy de cerca”, ha declarado María Vázquez, concejala de Presidencia y primera teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Almería, quien ha denunciado que se trata “de un delito que destruye la vida de millones de seres humanos, en especial mujeres y niños, y que, solo en España, mueve cerca de cinco millones de euros la día”.



En este sentido, Vázquez ha trasladado el apoyo del Ayuntamiento de Almería a las víctimas: “Estamos a su lado”. Asimismo, ha puesto de manifiesto la necesidad de “avanzar en prevención, pero también en la protección de las víctimas a nivel internacional, propiciando cambios legislativos para luchar contra esta lacra de la humanidad de forma efectiva”.



Tras sus palabras, ha tenido lugar la lectura del Manifiesto, a cargo de Lucía Segura Gómez, vicepresidenta provincial de Cruz Roja, en el que se denuncia que “la trata no es vida” y que es “una grave violación de los derechos humanos”. Según datos del Ministerio del Interior, en 2020, a pesar de la situación de la pandemia, había 3.867 personas en riesgo de sufrir trata con fines de explotación sexual en España.



Como colofón a la lectura del manifiesto, la cantante Nid, junto a su pianista Octavio, han interpretado ‘Mujer salvaje’, una canción que está dedicada a todas aquellas mujeres que, de una manera u otra, luchan cada día por conseguir la igualdad y respeto que merecen.





‘Esto no es vida’

Por su parte, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha explicado que desde este día 23 se puede ver por la ciudad la nueva campaña contra la explotación sexual y la trata de personas bajo el lema ‘Esto no es vida’ con “la que queremos llamar la atención de la población sobre esta lacra”. Además, para dar mayor visibilidad a este día, que se conmemora desde 1999, esta noche se iluminarán de violeta las principales fuentes de la ciudad como son la de los 103 Pueblos, calle Santiago, Parque de las Familias y Virgen del Mar.



Por último, ha dedicado unas palabras de agradecimiento a la Mesa Local de la Prostitución, “con la que trabajamos de manera muy estrecha a lo largo de todo el año, por la gran labor que realizan en pro de acabar con la trata, ayudando a quienes son víctimas a dar un paso adelante”. Las entidades que la forman son Proyecto Oblatas, Médicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto, Apramp, Comunidad Adoratrices y Cruz Roja.



Este acto de repulsa ha contado con la presencia de numerosos representantes del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, como los concejales Juan José Alonso, María del Mar García Lorca y Diego Cruz, así como del resto de grupos políticos. También ha asistido el delegado provincial de Igualdad, Rafael Pasamontes, así como representantes de todas las asociaciones que componen la Mesa Local de la Prostitución. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.