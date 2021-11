FICAL pone el broche de oro a ‘Almería en corto’ con la sexta sesión

jueves 25 de noviembre de 2021 , 19:35h

No hay tema social o cotidiano que se libre de que alguien se enamore y le haga un corto. El amor entre mayores, memoria y olvido, los problemas que amenazan a nuestra creatividad o los adolescentes ante las redes sociales son algunos de los temas que han protagonizado los cortos proyectados esta noche en el teatro Apolo. Despegó la última jornada del festival de cortos con el punto de mira en la pandemia. ¿Qué pasó después del confinamiento de marzo? ¿Qué nos queda ahora? Este ha sido precisamente el tema elegido por el almeriense David del Águila para su corto ‘Marcianos’.

Una vez más, se ha registrado una enorme acogida. Y es que la afluencia de público avala la necesidad de impulsar el cine desde nuestra tierra, y da alas a la VI sesión de ‘Almería en corto’. Presentado por el periodista Álvaro Hernández, los espectadores pudieron ver seis cortos internacionales. “Estamos ante un festival que un año más, ha contado con una magnífica aceptación”, señaló. En la última sesión se ha aprovechado para hacer recuento. Han desfilado por la gran pantalla 30 cortos de 15 nacionalidades diferentes. De ellos, 3 son almerienses, lo que deja en evidencia la alta calidad del cine que se hace en nuestra provincia.

El primero de ellos, ‘Contigo’ de Manuel H. Martín habla de una historia de amor entre dos personas mayores. María lleva 50 años casada, y cada día prepara el desayuno para tomarlo con su marido. Pero eso cambia… y ahí comenzaba una interesante trama en la que las luces y sombras juegan un gran papel.

En ‘Haut les coeurs’, seleccionado también para estar en Cannes, un adolescente y su hermano juegan a ponerse en ridículo a través de las redes sociales. El mayor lanza un reto: debe declararse a la chica que le gusta desde hace años, aunque ella no sepa nada. Esta producción francesa la ha dirigido Adrian Moyse.

Los asistentes pudieron disfrutar también de ‘Hold for aplause’ de Gerald B. Fillmore. Situada en medio del confinamiento general del pasado mes de marzo de 2020, el joven Greg va a salir a aplaudir al balcón cuando se encuentra en medio de una crisis de pareja que empieza complicarse hasta traspasar fronteras.

Otro corto con la crisis sanitaria como protagonista fue ‘Marcianos’. En esta ocasión la trama se desarrolla en un hospital. Cuando Patricia acude a su trabajo como enfermera, encuentra que uno de sus pacientes, positivo por covid, está rodeado por seres parecidos a extraterrestres, como de otro planeta. Está dirigida por el almeriense David del Águila y protagonizado por el conocido actor Jesús Herrera. La grabación fue en el hospital HLA Mediterráneo, y a modo de anécdota, aparecen algunos de los profesionales sanitarios que trabajan allí, concretamente un médico y una enfermera. “Hacía tiempo que no trabajaba y siempre es una alegría volver. Quiero dar las gracias al festival porque siempre que me llaman me siento como en casa ya que fue aquí donde me dieron mi primera oportunidad”.

A continuación, comenzaba ‘ON/OFF’ de Nicolás P. Villarreal, una aventura en la que la creatividad está en peligro, en medio de un mundo trepidante. De apenas siete minutos de duración, este corto argentino juega con los colores y la imaginación.

Eduardo Bunster y Belén Abarza dirigen ‘Teo’, la historia de una pareja que decide acudir a una clínica de genética para diseñar a su hijo. El corto chileno engancha desde el principio porque trata temas de interés y mucha actualidad. Como ellos mismos reconocieron en la presentación del acto, se trata de un guion “en el que aparecen muchos temas interesantes con gran calado ético”. La idea les llegó tras leer el libro ‘Homo Deus’ de Yuval Harari en el que se entremezclan las nuevas tecnologías con la naturaleza humana. “Es un corto que nos invita a una reflexión mediante lo que siente y vive una pareja que decide diseñar a su hijo, porque sufren una insatisfacción crónica”, señaló Abarza

Para ellos, que han llegado desde Madrid “estar en FICAL siempre es importante porque hemos viajado a varios países y venir a presentarlo aquí ha sido maravilloso. Nos encanta el teatro Apolo porque podemos ver la reacción de la gente”.

Se apagaron las luces y comenzó el espectáculo.