Finaliza el proyecto Erasmus Plus del I.E.S. para el curso 2022/2023. jueves 15 de junio de 2023 En el presente curso 12 alumnos y alumnas de F.P. del I.E.S. El Argar han finalizado sus prácticas dentro del proyecto Erasmus+. Durante del mes de junio, 3 alumnos y una alumna del I.E.S. El Argar se encuentran realizando prácticas en empresas de Portugal, Ayub y Lucía matriculados en el primer curso de Ciclo Formativo de Instalaciones de Producción de Calor están realizando unas prácticas de empresa en Sectoroportuno, empresa dedicada a la instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones térmicas como de fluidos, al igual que ellos sus dos compañeros matriculaos en el del Ciclo Formativo de Instalaciones Frigoríficas y Climatización, Javier y Seydina se encuentran realizando las prácticas en CLIMA COELHO, empresa dedicada a la Instalación, mantenimiento y reparación de equipo y sistemas de climatización y aire acondicionado. Las empresas están ubicadas en las ciudades de Montijo y Alcochete en Portugal, ambas cercanas a la ciudad de Lisboa. Ayub, Lucia, Javier y Seydina, han seguido los pasos de sus compañeros Izan, Javier Lidón y Willy alumnos del segundo curso que ya realizaron sus prácticas en Portugal el pasado mes de marzo, también en marzo sus compañeros Miguel, Alberto y Mohamed eligieron Sibenik en Croacia para realizar sus prácticas. A la amplia red de empresas europeas con las que cuenta el I.E.S. El Argar, empresas de Croacia como Proautomatika, Gambi D.O.O, o las portuguesas ERALFRIO y Sectoroportuno, se ha sumado también CLIMA COELHO de la ciudad de Alcochete, colaborando con el I.E.S el Argar en los proyectos Erasmus+. A finales del mes de mayo, volvieron de su estancia en Dublín, Ana y Víctor, Ana alumna del Ciclo Formativo del Grado Superior de Administración y Finanzas ha realizado las prácticas en la empresa Future Learning Language School Dublin, por su parte Víctor, alumno Ciclo Formativo de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, ha finalizados sus prácticas en la Denseair Ireland Ltd, prácticas de una duración de 2 meses. Otros dos profesores han tenido la oportunidad de realizar un “jobshadowing” (aprendizaje por observación) durante el tercer trimestre, en empresas extranjeras, José María, profesor del departamento de Electrónica y Jesús del departamento de Instalación Mantenimiento, realizaron la estancia formativa en las mismas empresas que acogieron a los alumnos Denseair Ireland Ltd y Sectoroportuno. Termina el curso con una gran repercusión internacional, el I.E.S. El Argar también ha acogido a profesores y alumnos de Malta y Croacia. Los profesores Daniel y Mark, profesores de MCAST – The Malta College of Arts, Science & Technology, realizaron un periodo de formación en los talleres del I.E.S. El Argar a finales del mes de abril de 2023, en dicha formación colaboró el profesor Vicente Leal, instruyendo a los profesores en el diseño y fabricación de conductos de aire acondicionado basándose en los métodos que marcan los fabricantes españoles. Por otro lado, dos alumnos de Industrijsko-obrtnička škola, el Instituto Técnico de F.P. de Šibenik en Croacia, han realizado sus prácticas, durante 3 semanas, en la empresa Sistemas de Calor, la cual colabora con el I.E.S. El Argar, durante el periodo de prácticas los alumnos de Croacia han sido formados por Técnicos de la empresa, uno de los Técnicos que ha colaborado en la formación de los alumnos de Croacia ha sido Osvaldo, antiguo alumno del I.E.S. El Argar, el cual obtuvo en el Título de Técnico Superior en Instalaciones Térmicas y de Fluidos. No sólo el alumnado de los ciclos formativos de formación profesional ha disfrutado de un intercambio en el extranjero, los alumnos de 4º de E.S.O. han realizado un intercambio con su socio de Münster (Alemania), en mayo, acogieron al alumnado de la Gesamtschule y, durante estos primeros días de junio, 25 alumnos del I.E.S. El Argar han estado en Alemania, siguiendo con los objetivos del intercambio sobre el respeto, adaptación y sensibilización al medio ambiente. Durante el periodo del intercambio en Almería se realizaron actividades de concienciación como la recogida y análisis de microplásticos en la playa del Zapillo. Datos que días más tardes se expusieron en la Segunda Jornada del proyecto Mi playa bonica en la universidad de Almería. En Alemania continuaron con la línea de análisis, reflexionando sobre el impacto que tuvo el carbón durante el siglo XX en comparación con el impacto del plástico en el siglo XXI. Para ello se visitó la mina de Zollverein en la ciudad de Essen. Esta semana vuelven los últimos alumnos y alumnas matriculados en el I.E.S. El Argar que han disfrutado de una estancia Erasmus+. En el extranjero. Termina un curso académico y comienza otro, los programas Erasmus+, requieren de una gran previsión, para el curso 2023/2024 se están gestionando desde este momento movilidades de alumnado y profesorado para Alemania, Italia, Portugal y Croacia, para continuar un curso más con los intercambios del alumnado dentro del proyecto Erasmus+ del cual es beneficiario el I.E.S. El Argar.

