Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Los Cinco Fichajes Más Caros en la Historia de LaLiga jueves 15 de junio de 2023 , 08:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El campeonato español de fútbol, conocido como LaLiga, ha sido escenario de algunos de los fichajes más espectaculares y costosos en la historia del deporte rey. A lo largo de los años, los clubes españoles han invertido grandes sumas de dinero para asegurarse los servicios de los mejores jugadores del mundo. Los traspasos más costosos en LaLiga han dejado huella en el fútbol español. Neymar, Coutinho, Griezmann y Dembele ousmane protagonizaron movimientos históricos. Estas estrellas han cautivado a los aficionados y también han impulsado la emoción en las apuestas de fútbol a través bet365 app apuestas. Neymar - FC Barcelona al Paris Saint-Germain (222 millones de euros): En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain rompió todos los récords al fichar al delantero brasileño Neymar. El Barcelona recibió una astronómica cifra de 222 millones de euros por el traspaso, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del fútbol. Philippe Coutinho - Liverpool al FC Barcelona (135 millones de euros): En enero de 2018, el FC Barcelona fichó al talentoso centrocampista brasileño Philippe Coutinho. El traspaso se cerró en 135 millones de euros, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del club en ese momento. Ousmane Dembele – Dortmund al FC Barcelona (135 millones de euros) : El fichaje de Ousmane Dembélé por el FC Barcelona fue histórico. En 2017, el club catalán desembolsó 135 millones de euros para asegurar los servicios del talentoso delantero francés, demostrando su confianza en su potencial. Joao Felix – Benefica al Atletico de Madrid : En el verano de 2019, Joao Félix se unió al Atlético de Madrid en un traspaso récord. El club español pagó 126 millones de euros al Benfica por el talentoso delantero portugués, convirtiéndolo en una de las mayores adquisiciones de LaLiga. Antoine Griezmann - Atlético de Madrid al FC Barcelona (120 millones de euros): En el verano de 2019, el FC Barcelona aseguró los servicios del delantero francés Antoine Griezmann. El club catalán desembolsó 120 millones de euros para fichar al jugador del Atlético de Madrid. Estos cinco fichajes han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol español. Además de su impacto en el terreno de juego, también han generado grandes expectativas y presión para los jugadores que han cambiado de equipo por cifras tan astronómicas. LaLiga ha demostrado ser un mercado competitivo y atractivo para los clubes y jugadores más destacados del mundo, y es probable que sigamos viendo fichajes millonarios en el futuro. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

