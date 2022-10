Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar Formación gratuíta para voluntarios en Down Almería viernes 21 de octubre de 2022 , 12:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tendrá lugar los días 14 y 15 de noviembre en la sede de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down noticiasdealmería.com Down Almería vuelve a ofrecer un año más un curso gratuito de formación de voluntariado en personas con síndrome de Down, que tendrá lugar en la sede de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, Asalsido, los próximos 14 y 15 de noviembre de 2022. La actividad, con una larga trayectoria, contará con un total de 25 plazas y ofrecerá contenidos dirigidos a conocer la realidad del síndrome de Down, sus mitos y tabúes, cuál es el perfil demográfico de este colectivo y cuáles son sus características psicológicas. Además, en el curso se pretende visibilizar el papel del voluntariado en la Asociación, de acompañamiento a personas con síndrome de Down, así como de la inclusión en comunidad. Down Almería acreditará a todos los participantes hasta 20 horas de formación, de las cuales, 8 horas serán totalmente prácticas, en las que se orientará a los asistentes sobre las necesidades de la Asociación y sobre las actividades que esta ofrece a sus usuarios ­­—ocio, teatro, baile, deporte o taller de cocina, entre otras—, para dotarles de las herramientas necesarias para acompañarlos en su día a día. Cualquier persona interesada en recibir esta formación o en colaborar con Down Almería como voluntaria puede inscribirse, ya que no se requiere de ninguna titulación previa para poder asistir al curso. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

