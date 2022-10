Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar Roquetas celebra este domingo el XVII Concurso de pintura rápida ‘Juan Ibáñez’ viernes 21 de octubre de 2022 , 12:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este certamen recuerda al pintor y gran dinamizador cultural afincado en Roquetas de Mar noticiasdealmería.com Este domingo, 23 de octubre se celebra el XVII Concurso de pintura rápida ‘Juan Ibáñez’ en el que podrán participar todos los pintores que lo deseen. El tema será ‘Roquetas de Mar y su entorno’. La técnica será libre y el soporte será lienzo, papel o tabla, de 50 x 50 centímetros mínimo y 116 x 116 centímetros máximo. Los cuadros vendrán provistos de un listón de 3 centímetros de ancho mínimo o, en su defecto, se pintarán los cantos del soporte. En caso de tratarse de papel, deberá ir acompañado de un soporte rígido. El soporte lo aportará en blanco el participante, o con color base y sin textura, siempre imprimado. Será sellado por la Organización. En caso de deterioro podrá sellarse un segundo, entregando el deteriorado. Las obras sólo podrán ser firmadas después del fallo del Jurado. La organización entregará al concursante la ficha de registro, que deberá cumplimentar en el momento del sellado de la obra. El sellado de los soportes y numeración por orden de inscripción se hará el mismo día del concurso en la Sala de Exposiciones de El Faro de Roquetas desde las 8 hasta las 10 horas. Una vez realizado el trabajo, se presentará en el Castillo de Santa Anaa las 17 horas el mismo día, donde, tras la entrega de la documentación, quedarán expuestos. El Área de Cultura será la responsable de la coordinación del concurso. El Jurado estará formado por personas entendidas de la cultura y el arte. Los integrantes serán Aldo Luis Martínez Alberti (Licenciado en Bellas Artes y profesor de pintura), Adoración Ruiz Gorriz (presidenta de la Asociación Cultural Proyecto Etcétera y pintora) y Mariquina Ramos Díaz (Licenciada en Bellas Artes y coordinadora de exposiciones del Ayuntamiento de Roquetas de Mar). Se establece un primer premio dotado con 2.000 euros, un segundo dotado con 1.500 euros y un tercer premio de 1.000 euros. También entre los premios están el Accésit Asociación Cultural Proyecto Etcétera dotado con 500 euros; Accésit Contenedores Ojeda con 450 euros; Accésit Asociación Cultural Proyecto Etcétera con 400 euros; Accésit Pastelería Cruz y García con 350 euros; Accésit Joyería Jota Ramón con 300 euros y Accésit Asociación Cultural Proyecto Etcétera con 300 euros A las 18:30 horas tendrá lugar la lectura del acta del Jurado en el Castillo de Santa Ana y la entrega de premios. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y de los patrocinadores que se reservan todos los derechos sobre las mismas, incluidos los de reproducción. Las obras no premiadas se podrán retirar ese mismo día por sus autores. El cuadro ganador podrá ser elegido para confeccionar el cartel anunciador del siguiente concurso, si lo estima oportuno la organización. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

