El Teatro Auditorio acoge el montaje 'Lo mejor de Yllana' viernes 21 de octubre de 2022 , 12:43h La compañía especializada en teatro gestual y de humor actuará mañana sábado a las 21 horas El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar acoge mañana sábado a las 21 horas el montaje 'Lo mejor de Yllana' donde se repasan sobre el escenario los grandes momentos de la trayectoria de la compañía Yllana con una selección de los mejores sketches de sus espectáculos. 'Lo mejor de Yllana es un desternillante show que hará realidad el deseo de los fans de Yllana de disfrutar en un mismo espectáculo de los gags más divertidos del primer cuarto de siglo de la compañía, celebrado en 2016. Sobre el escenario estarán Marcos Ottone, Juan Ramos, Joe ́Curneen, Fidel Fernández y David Ottone. Yllana especializada en teatro gestual y humor, celebra por todo lo alto y con carcajadas que son incombustibles y lo hacen con chistes, ironía, gamberradas para provocar con sus sketches grandes dosis de alegría. Este espectáculo es la suma de muchas mentes creadoras que han aportado su creatividad desde los comienzos de la compañía. En los 25 años de la compañía recordar a Marcelino Hernández, Antonio de la Fuente, Raúl Cano Cano y Antonio Pagudo, que forman parte importante de la historia de Yllana. Yllana nació en 1991 por iniciativa de Marcos Ottone, Juan Ramos, Joe O'Curneen, Fidel Fernández y David Ottone, universitarios y alumnos de escuelas de interpretación, inspirados por grupos como Tricicle y Vol Ras. La primera obra de teatro en la que colaboraron conjuntamente fue 'La cantante calva'. Se dieron a conocer fuera de España cuando el Club de Amigos de la UNESCO les propuso crear un pequeño espectáculo para su reunión internacional, de donde nació 'Oh!', un espectáculo sin palabras de 15 minutos que fue el germen de 'Muu!' y que determinó el lenguaje cómico gestual del grupo. Desde entonces, sus espectáculos se han representado en más de 40 países. Con el paso del tiempo, la compañía comenzó a desarrollar otros proyectos en paralelo con la producción de sus propias obras, como la distribución de espectáculos de otros artistas, la dirección artística para otras compañías, la producción de eventos corporativos, la gestión de espacios teatrales y la dirección de escuelas de teatro, entre otros.​ En estos 31 años, Yllana ha producido 37 espectáculos teatrales representados en más de 16.000 ocasiones en 48 países y vistos por cerca de 6 millones de espectadores. En sus primeros años se destacan 'Glub Glub' (1994) y '666' (1998), con la que obtuvieron un premio en el Fringe Festival de Nueva York (USA).​ En 2008, produjeron 'Brokers'​ y 'Zoo', con la que obtuvieron el Premio Max al Mejor Espectáculo Infantil o Familiar.​

Entre sus colaboraciones con otros artistas y productoras se cuentan 'PaGAGnini' (2008), coproducido con Ara Malikian,​ '¡Action Man¡', en colaboración con Raú Cano y 'The Primitals' (2016) coproducido con Primital Brothers y premio del Público al Mejor Espectáculo Musical en el Festival de Aviñón Off 2019.​ En 2016 marcaron su 25 aniversario con 'Yllana 25'.​ En 2018 estrenaron 'The Opera Locos', coproducido junto a Klemark Espectáculos Teatrales y Rami Eldar y que recibió el Premio Max al Mejor Espectáculo Musical 2019.​

