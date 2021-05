Fotos de cientos de veratenses protagonizan el cartel de sus Fiestas Patronales

jueves 27 de mayo de 2021 , 13:50h

Ayer se presentó en el Convento de la Victoria de la localidad el cartel y la programación de las próximas Fiestas Patronales del 10 de junio en honor a la Virgen de las Angustias.



El acto estuvo presidido por el alcalde de la localidad, José Carmelo Jorge Blanco; la responsable de Festejos, Amparo García; y el Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Angustias de Vera, Antonio Martínez, contando con la presencia de numerosos vecinos de la localidad que no quisieron perderse la presentación.



El cartel anunciador de las Fiestas de este año es obra del diseñador veratense Javier Carmona, “un retrato de la Patrona compuesto por imágenes de todos los devotos de la Virgen y vecinos que han querido formar parte del diseño enviando sus fotos” según ha explicado su creador, quien ha añadido que “se trata de un cartel donde los veratenses son los auténticos protagonistas junto a nuestra Patrona”.



Desde la Hermandad de la Virgen de las Angustias y desde Consistorio veratense han querido agradecer la participación de todas las familias que han enviado sus fotografías y han hecho posible el cartel de este año.



Con la presentación del cartel, Vera marca el comienzo de las próximas Fiestas Patronales, que aunque distintas por la excepcional situación de pandemia que atravesamos, serán vividas con igual devoción por el pueblo de Vera.



Amparo García transmitió que “se trata de un año muy especial, donde empezamos a ver la luz al final del túnel y donde nuestras vidas vuelven poco a poco a la normalidad”. En este sentido la concejal explicó que “volvemos a recuperar los actos eucarísticos en la Plaza de Nuestra Señora de las Angustias, con las misas triduo de los día 3, 4 y 5 de junio y la solemne eucaristía del día 10 que se celebrarán al aire libre cumpliendo todas las medidas de seguridad establecidas”.



Por su parte, Antonio Martínez, ha querido destacar dentro de la programación para este año otras iniciativas que se van a poner en marcha, como la ofrenda floral que se llevará a cabo los próximos días 9 y 10 de junio. El Hermano Mayor ha explicado que “como es habitual se habilitarán soportes para que los vecinos depositen sus ramos de flores”. Además, según han anunciado desde la Hermandad de la Virgen, “otro año más la ofrenda tendrá un aspecto solidario, ya que toda aquella persona que lo desee podrá aportar, junto con sus flores, productos infantiles no perecederos (leche, potitos, pañales, etc.) y productos básicos de higiene”. Todo lo recaudado será distribuido directamente por la Hermandad de la Santísima Virgen de las Angustias, junto con Cáritas Parroquial de Vera, a familias veratenses necesitadas con bebés y niños.



El jueves 10 de junio tendrá lugar a las 20:00 horas la solemne eucaristía del día de la patrona, alcaldesa honoraria y perpetua de la ciudad de Vera, en la plaza de la ermita. El aforo estará limitado en función de las indicaciones ofrecidas por la autoridad sanitaria, por lo que la eucaristía será retransmitida por redes sociales y por Levante Televisión para que todos los vecinos puedan disfrutar de ella desde casa.



Previamente a la misa, a las 19:00 horas, se ha previsto un repique general de campanas en todas las iglesias y ermitas de la localidad, coincidiendo con la hora en la que la Patrona de Vera debería salir en Procesión de Alabanzas por su ciudad, para que desde todos los rincones de la localidad “recordemos a Nuestra Madre de las Angustias”.



Los actos concluirán el mismo día 10 de junio con unas sevillanas a la Virgen a cargo de la escuela de baile “Chivancas”, quienes bailarán las “Sevillanas a la Patrona” interpretadas por su autor Don Juan Moreno y una traca fin de fiestas.



Lo que no podrá celebrarse será el tradicional desfile de Gigantes y Cabezudos acompañados por la Banda Municipal de Música de Vera, la verbena popular ni la procesión de la imagen de la Virgen de las Angustias por las calles del municipio.



Por último, desde la Hermandad de la Virgen han recordado que “necesitamos saber que el pueblo está en fiestas, aunque no se pueda celebrar como otros años, y por ello, queremos animar a la gente a que decore sus balcones y fachadas con elementos de la Virgen por lo que se ha puesto en marcha un concurso de engalanamiento de balcones y fachadas, al igual que otros años”.



El alcalde de la localidad ha cerrado el acto invitando a todos los veratenses y visitantes “a disfrutar de nuestras Fiestas Patronales con responsabilidad y con todas las precauciones, sin relajarnos para evitar situaciones de riesgo”.