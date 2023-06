Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Francisco Lirola toma posesión de su cargo como alcalde de Dalías

sábado 17 de junio de 2023 , 15:47h

El Ayuntamiento de Dalías ha celebrado el Pleno de Elección e Investidura del alcalde de Dalías ante un centenar de vecinos que se acercaban hasta el Salón de Plenos de la Casa Consistorial para presenciar este acto que quedará marcado en la historia del municipio de Dalías y en el que el alcalde deja de prestar su servicio en funciones para asumir la responsabilidad firme de liderar y representar a los ciudadanos durante los próximos cuatro años, tras la elección de los dalienses.

El acto ha comenzado con la apertura de la sesión por parte del Secretario-Interventor en funciones, Vicente Robles, agradeciendo la asistencia de los presentes y dando paso a la celebración de la sesión y votación del nuevo alcalde, Francisco Lirola, por mayoría absoluta de los votos de los concejales del Pleno.

Así, se ha procedido a la celebración de la investidura en la que Francisco Lirola ha jurado trabajar en beneficio de todos los habitantes, señalando en su discurso la «ilusión y las ganas de comenzar un nuevo proyecto para nuestro municipio cargado de futuro y bienestar para todos. No se nos puede olvidar ni un solo día de esta legislatura que ahora empieza que estamos aquí por todos vosotros. Y, por eso, no me cansaré nunca de trasladaros mi agradecimiento, de corazón y, como futuro gobierno municipal, hemos de hacerlo sin colores ni partidismos pues mi compromiso, el de todos nosotros que formamos esta corporación, tiene que ser el de administrar el ayuntamiento atendiendo por igual a todos los vecinos sin mirar a quién se haya votado».

En este sentido, el alcalde también ha querido agradecer el apoyo «incondicional y la paciencia» de su familia y de todo el equipo del Partido Popular.

En relación con la gestión municipal, continúa, «se empiezan a notar mejoras en servicios públicos como la limpieza, la participación en los actos de animación lúdico-cultural, ampliación de servicios sociales, y se han elaborado numerosos proyectos que podremos ir desarrollando a lo largo de la legislatura para mejorar la accesibilidad del propio ayuntamiento, la mejora en el trazado de calles, el arreglo de parques y jardines o la implantación de nuevos programas de apoyo a las familias. Sin duda, el primero de los proyectos que nos preocupa y ocupa es la disponibilidad de un solar adecuado para la construcción del nuevo Luis Vives donde los niños y niñas puedan aprender y formarse en un centro nuevo y moderno. También habrá medidas de apoyo a la agricultura, trabajaremos por un urbanismo sostenible, el desarrollo de los servicios sociales o la protección de nuestro legado histórico-patrimonial, entre muchos otros asuntos, contando, como no, con la ayuda y la predisposición del resto de administraciones».

Así, el nuevo equipo de Gobierno ha manifestado su firme compromiso de trabajar junto al nuevo alcalde con el objetivo de impulsar el municipio hacia un futuro próspero y continuar mejorando la calidad de vida de los habitantes de Dalías y Celín.

El Ayuntamiento, desde este momento, estará formado por el alcalde, Francisco Lirola, que encabezará el equipo de Gobierno junto a sus 6 concejales del PP; y en la oposición 3 concejales del PSOE y uno de IU.