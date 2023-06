Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Góngora asume "con humildad" su tercer mandato como alcalde de El Ejido

sábado 17 de junio de 2023 , 15:43h

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido ha acogido la constitución de la XI Corporación Municipal que permanecerá vigente durante los próximos cuatros años. Ha sido en el marco de un solemne acto, conforme marca la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por la que se establece que las corporaciones locales han de constituirse en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones.

En este acto, Francisco Góngora ha sido investido alcalde, por cuarto mandato consecutivo. El regidor ha agradecido “la confianza mayoritaria de la sociedad ejidense”.

Durante su discurso de investidura, el alcalde se ha puesto a disposición “de todos los miembros de esta nueva corporación, es mi deber, y procuraré llevarlo a cabo con el máximo respeto y con la máxima lealtad, dado que todos representáis a una parte importante del electorado ejidense”. Con respecto a su equipo de Gobierno ha señalado que “vais a formar parte de un equipo experimentado, comprometido y cohesionado tras 12 años de intenso trabajo”.

“Afronto este nuevo mandato con humildad, y a la vez, con ambición en clave de municipio, se bien que van a ser años muy importantes para consolidar y mejorar en muchas facetas la realidad de El Ejido”.

“Los que me habéis acompañado desde aquel primer mandato 2011 sabéis bien que lo afrontamos teniendo que asumir una de las peores situaciones económico-financieras de los ayuntamientos de España, pero además, con unos servicios públicos francamente deteriorados, incluso colapsados en muchos aspectos. Una deuda desbocada que hemos ido metiendo en cintura, con una capacidad inversora más que comprometida, etapa que asumimos con mucho trabajo, con la determinación de hacer las cosas bien, de poner mucho orden donde no lo había, de priorizar, de ser muy austeros y a la vez muy eficientes y teniendo que ser muy eficaces en la gestión servicios públicos esenciales”.

“En esta ardua y apasionante tarea ha sido esencial la labor del conjunto de empleados públicos y personal al servicio de empresas concesionarias, a todos ellos quiero agradecerles su implicación y dedicación. Han sido años, y esto no va a cambiar en los que la colaboración público-privada ha sido crucial para sacar adelante eventos culturales, deportivos y sociales, mostrando la importante implicación de nuestro tejido empresarial, del cual nos sentimos profundamente orgullosos”.

“Hemos amortizado ya más del 63% de esa deuda, hemos recuperado los servicios públicos (esa es una tarea inacabable e inacabada que vamos a seguir impulsando), hemos entrado ya en una importante senda de inversiones que van a continuar trasformando y mejorando nuestros núcleos de población y nuestros barrios. Hemos venido llevando a cabo una política económico-financiera y presupuestaria intachable, pero en este caso quiero resaltarlo, hemos cumplido con creces un plan de ajuste más que exigente que también elaboramos en su día, siempre con criterios de prudencia y máximo rigor financiero”.

“Hemos pasado de ser uno de los ayuntamientos más morosos de España a ser de los mejores pagadores de España. El Ejido no se merece menos. Y nos vamos a encargar de que el nombre de El Ejido esté cada día asociado a la seriedad, al rigor, a la objetividad y por supuesto a la legalidad”.

“Y créanme, esta travesía no ha sido fácil, ni ha estado exenta de dificultades, pero tampoco nos ha faltado la fortaleza y la convicción en que las cosas bien hechas, con principios y con inteligencia, siempre nos llevan por el buen camino, tan solo hay que perseverar, trabajar, y marcar un buen rumbo, el resto es cuestión de tiempo. No hay que ir por el camino más corto sino por el camino adecuado, ese camino siempre es el de la ética y el interés general, ese camino a veces puede que sea más largo, pero siempre es el que nos lleva lejos”.

“En los últimos años comenzamos a dar pasos importantes en la captación de fondos europeos, también con una mayor implicación de la Junta de Andalucía, en competencias tan importantes como la educación, la sanidad, el agua, o los servicios sociales y con fondos propios ya con una tesorería fortalecida, y con un volumen ya muy serio de inversiones”.

“Hemos gobernado en mayoría absoluta y en minoría, y siempre hemos intentado buscar el consenso, sin perder de vista el interés general y la necesidad de establecer un orden de prioridades razonable”.

“Y quiero agradecer a las personas que han mantenido su compromiso con El Ejido, que se ha puesto de manifiesto en muchos acuerdos plenarios anteponiendo el interés general a la tentación de desgastar y debilitar a un equipo de gobierno en minoría. Quiero agradecer esa altura de miras. Esta es una tónica que deberíamos mantener en este mandato los tres grupos políticos que vamos a estar representado en este pleno”.

“Quiero también poner de relieve mi profunda convicción de la importancia de contar con un fuerte compromiso ético en política, de un compromiso íntimo con principios y valores como la honestidad, la responsabilidad, la importancia de la dedicación y la implicación, la transparencia, la humildad, la lealtad al interés general y al trabajo, en definitiva, el respeto a los ciudadanos desde un compromiso ético. Al mismo tiempo, desconfío de quienes se dedican a polarizar, a anteponer intereses partidistas o personales, a tomar decisiones electoralistas, usar la demagogia o incluso la mentira. Eso nunca puede terminar bien, como ya hemos comprobado y sufrido en este Ayuntamiento”.

“Ahora, se presentan ante nosotros 4 años con un gobierno en mayoría absoluta, lo cual, sin duda, a mi juicio, es positivo para la toma de decisiones desde el gobierno que de nuevo voy a liderar, pero ello no va a significar en modo alguno que aparquemos el dialogo, todo lo contrario, ni que demos un solo paso atrás en el ejercicio de trasparencia obligado en cualquier institución pública”.

“El Ejido necesita una buena gobernanza, y eso implica no solo una buena gestión, sino un buen nivel de dialogo y de entendimiento dentro del seno de esta corporación. Nos corresponde la acción de gobierno, pero no se me escapa el hecho de que un clima de confrontación siempre es negativo”.

“En lo que esté en mi mano, siempre voy a intentar evitarlo, que nadie dude que vamos a seguir trabajando para todos y apostando por la cohesión social, muy necesaria en un municipio de acogida como el nuestro”.

“Que cada administración cumpla con sus obligaciones y ejerza de manera eficaz sus competencias en El Ejido es crucial para nuestro desarrollo, la educación, la sanidad, el agua, los servicios sociales, nuestro patrimonio histórico, las comunicaciones, nuestra costa, la seguridad, el desarrollo turístico y agrícola, la sostenibilidad, son muchos los frentes en los que cada día trabajamos para favorecer esa implicación, y lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, con determinación, con lealtad institucional, con responsabilidad, y por supuesto con argumentos”.

“Estamos ya trabajando en la agenda 20/30, impulsando importantes proyectos que están en ejecución, otros iniciándose, comenzando los trámites para hacer un planeamiento de la máxima calidad para nuestro municipio, y se bien que los próximos años El Ejido va a dar pasos de gigante hacia una clara mejoría de la calidad de vida de todos los que aquí vivimos”.

“Vamos a seguir trabajando para consolidar muchos proyectos iniciados, atraer y poner en marcha nuevas inversiones para seguir fortaleciendo las oportunidades y estructurando nuestro núcleos y barrios, corregir debilidades e ir sacando el verdadero potencial de nuestro territorio. Hay mucho por hacer”.

“Los próximos años son cruciales para trabajar con el conjunto de administraciones y regantes la sostenibilidad hídrica, aspecto crucial para el mantenimiento de nuestro principal tejido productivo, una agricultura que cada día ha de ser más sostenible, dentro de un modelo de innovación, de trazabilidad y de seguridad alimentaria”.

“Lo hemos venido haciendo, y vamos a seguir aprovechando al máximo los fondos europeos en aspectos como la movilidad sostenible, la digitalización, el impulso a nuevos equipamientos culturales y patrimoniales, deportivos, turísticos, patrimoniales o sociales, y vamos a seguir trabajando sin descanso para lograr remodelar los enlaces de la autovía, solventar los problemas de erosión de parte de nuestra costa, poner en valor nuestros recursos medio ambientales, seguir mejorando las infraestructuras educativas, sociales y sanitarias, continuar mejorando la trama urbana y reacondicionando espacios públicos e incluso privados de tal manera que esos espacios se conviertan en lugares de esparcimiento o de aparcamientos de calidad, vertebrando nuestros barrios y mejorando el paisaje urbano”.

“El Ejido tiene mucho potencial, más aún, pero hay que gestionarlo bien. Hay que entenderlo, conocerlo, respetarlo, y sobre todo marcar el rumbo y los objetivos adecuados para ir sacando todo su potencial de manera transversal”.

“Tampoco olvidemos que El Ejido está en crecimiento, es un organismo vivo que crece, y va a seguir haciéndolo, y tenemos que seguir dotándolo y vertebrándolo. También tengo claro que la apuesta ha de ser de calidad”.

“Termino, reconociendo el trabajo, la honradez y la determinación de las generaciones de hombres y mujeres que nos han precedido y tanto han aportado al crecimiento y las oportunidades de todos nosotros y de esta tierra, todos tenemos testimonios cercanos de seres queridos y otros muchos ejemplos, a ellos y a Dios me encomiendo en esta tarea de servir a El Ejido, y lo hago sintiendo un profundo orgullo y un enorme respeto”.

El acto se ha iniciado a las diez de la mañana después de que los concejales electos hayan ocupado sus correspondientes escaños del Salón de Plenos, acorde con el orden al que han concurrido a las elecciones en sus respectivas candidaturas. Seguidamente, el secretario general de la Corporación Municipal, José Francisco Parra, ha procedido a la lectura del acta de proclamación de los concejales electos.

A continuación, y según dispone en el artículo 195.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el artículo 37.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ha procedido a constituir la Mesa de Edad, integrada por los concejales elegidos de mayor y de menor edad, presentes en la sesión, que se corresponden con José Miguel Alarcón Morales y Manuel Martínez Molina, respectivamente.

Acto seguido, tanto el presidente como el vocal de la Mesa, José Miguel Alarcón (PSOE) y Manuel Martínez (PP) han prestado juramento y promesa de acuerdo con la fórmula establecida en el artículo primero del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril: “Juro/prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de El Ejido, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.

Posteriormente, el resto de los concejales electos han procedido también a prestar juramento o promesa en orden alfabético. Al término, el Presidente de la Mesa ha declarado constituida la nueva Corporación Municipal del Ayuntamiento de El Ejido.

Seguidamente, se ha procedido a la elección del alcalde según los dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica nº 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, habiéndose confirmado la reelección de Francisco Góngora, con 14 votos a favor, como alcalde del municipio de El Ejido durante los próximos cuatro años, habiendo prestado también en este caso el juramento correspondiente.

Una vez realizado este acto, ante la mesa de ceremonias y los asistentes en pie, el presidente de la Mesa de Edad ha investido al alcalde con las dignidades propias de su cargo, collar y bastón de mando, haciéndose seguidamente cargo de la presidencia de la sesión, momento en el que ha dado turno de palabra en orden ascendente a los cabezas de lista y portavoces de cada uno de los grupos políticos con representación en la Corporación Municipal. Tras las palabras del alcalde, se ha procedido a entregar a los nuevos concejales la medalla corporativa con el escudo de armas del municipio, levantándose la sesión a continuación.

Corporación Municipal

PP

1-Francisco Góngora Cara.

2-Ángel Escobar Céspedes.

3-María Delia Mira Martín.

4-José Francisco Rivera Callejón.

5-María José Martín Ruiz.

6-Alberto González López.

7-María Elena Gómez García.

8-Manuel Martínez Molina.

9-María Herminia Padial Martínez.

10-José Javier Rodríguez Rodríguez.

11-David Fernández Barranco.

12-Julia Ibáñez Martínez.

13-María del Mar Martínez Martínez.

14-Bernardo Robles Fuentes.

VOX

1-Beatriz Sánchez Rodríguez.

2-Juan José Bosquet Arias.

3-Montserrat Cervantes Llort.

4-Ana Cristina López Fernández.

5-Juan Antonio Prados Moreno.

6-Francisco Díaz Granados.

PSOE

1-María Isabel Carrión Ramos.

2-José Miguel Alarcón Morales.

3-Araceli Sobrino Martínez.

4-Felipe José Navarro Navarro.

5-María del Carmen Álamo Morante.