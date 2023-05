Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Fuertes lluvias azotan Almería sin causar daños mayores Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por martes 23 de mayo de 2023 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En las últimas horas, ha habido fuertes lluvias en las provincias de Almería y Murcia, con más de 300 litros por metro cuadrado en algunas áreas de Cuevas de Almanzora (Almería). Afortunadamente, los cauces han sido capaces de manejar el volumen de agua sin afectar al dominio público hidráulico de la cuenca del Segura. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha informado que ha seguido de cerca las lluvias a través de su red de Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH). Según la CHS, en Cuevas de Almanzora se han registrado 327,8 litros por metro cuadrado en la rambla de Las Gachas, 227,4 en la rambla de Canalejas y 138,3 en la rambla de Guazamara. En la región de Murcia, específicamente en el Campo de Cartagena, se han registrado acumulados de lluvia en diferentes pluviómetros. En Los Patojos se registraron 110,4 litros por metro cuadrado, en la rambla de Benipila 106,1 y en la rambla de Canteras 95. La cabecera de la rambla de Nogalte, en el Valle del Guadalentín, ha recibido grandes acumulados de precipitaciones. Según los pluviómetros de la CHS, se han registrado 60 litros por metro cuadrado en esta zona. Además, se han registrado 57,8 litros por metro cuadrado en Vélez Rubio (Almería) y 57,2 litros por metro cuadrado en El Mojonar de Ametse. El indicador ubicado en el Pico de El Relojero, en Murcia, ha reportado una cantidad de 67,4 litros por metro cuadrado de lluvia durante las últimas 24 horas. La CHS informó sobre la punta de 683 metros cúbicos por segundo que el río Almanzora resistió sin sufrir daños importantes durante la noche del lunes. La CHS ha pronosticado que las lluvias se moverán hacia la cabecera del Segura, el Noroeste y Vega Baja. Se recomienda a los ciudadanos que eviten cruzar ríos o estacionar cerca de ellos. Según los técnicos del organismo de cuenca, en una primera revisión se ha determinado que el resto de los cauces de la cuenca del Segura están en buenas condiciones y no se han encontrado problemas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.