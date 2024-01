Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Funcionarios ocultos Vicente García Egea Más artículos de este autor Por domingo 28 de enero de 2024 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia "Se hace país con gente que se la juega". Esta frase de Antonio Banderas en un programa de televisión se hizo viral hace unos años, el actor comparaba encuestas celebradas a estudiantes en universidades andaluzas y norteamericanas, en Andalucía la mayoría aspiraba a ser funcionario y en Estados Unidos, ser emprendedor, desarrollar una idea y ser dueño de su vida. En nuestro país se debe potenciar el espíritu emprendedor, tanto a nivel familiar, como en la escuela y universidad, valorando la creatividad, potenciando el desarrollo de las ideas de negocio y dándole máximo valor al concepto de ser dueños de nuestras vidas. Y las administraciones públicas deben desarrollar políticas que faciliten el inicio emprendedor. Hay que impulsar el emprendimiento, debemos seguir mejorando, según el informe Doing Business 2020 del Banco Mundial, España se situaba en el puesto número 30 de los 190 países analizados. Los parámetros analizados son: la apertura de una empresa, licencias de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia. Debemos mejorar en cada uno de estos apartados, facilitando la creación de empresas. Y esta apuesta por el emprendimiento, no quiere decir que no valoremos a los funcionarios, todo lo contrario, son absolutamente necesarios. Pero la aspiración de los estudiantes universitarios, no puede ni debe ser mayoritariamente el empleo público Quizá sean demasiados empleados públicos, esta semana hemos conocido que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha reconocido oficialmente que la cifra de empleados públicos es mucho mayor que lo que venía informando en sus estadísticas de los últimos años, hay 224.000 más que se corresponde a personal laboral temporal y otros 70.000 más que son personal en prácticas. Con el ajuste contabilizado, las últimas cifras de Función Pública, correspondientes a julio, arrojan un saldo de 2.967.578 empleados públicos, siendo más de la mitad de las comunidades autónomas y el resto de la administración general del Estado y de los ayuntamientos. De estos empleados públicos el 53,31% son funcionarios de carrera, un 22,35% personal laboral, y el 24,34% interinos, personal eventual y otro tipo de personal. A estos empleados públicos hay que sumar las instituciones y sociedades de participación pública que hace subir esta cifra de empleados públicos a los 3,6 Millones. Pero estamos de enhorabuena en el mercado laboral, La EPA del cuarto trimestre recoge un incremento de los ocupados del 3,8% y una reducción del número de parados de 193.400 personas. Nuevo récord laboral en España, que sigue con un fuerte crecimiento del número de ocupados, hemos terminado 2023 con 2,830,600 parados, un 11,7% de la población activa, y tenemos un número de ocupados récords históricos 21,246.900. El sector privado se anotó 716.000 trabajadores más en el año, en comparación con los 67.100 creados en el público. No debemos llegar a esto que decía Isabel Allende en su libro, Mi país inventado, “El funcionario público debe comprender desde su primer día en la oficina que cualquier amago de iniciativa será el fin de su carrera, porque no está allí para hacer mérito, sino para alcanzar dignamente su nivel de incompetencia.” Vicente García Egea 32 artículos Todos los firmantes