Gana intereses fijos al año con criptomonedas

martes 27 de abril de 2021 , 07:20h Las criptomonedas hasta hace poco eran desconocidas para la mayoría de nosotros. Sin embargo, gracias a los avances que han logrado con los años, hoy en día ofrecen opciones para varios tipos de usuarios. Hoy, conoceremos cómo se utilizan las criptomonedas para generar intereses fijos anuales sobre nuestros ahorros.

Por qué no es conveniente tener tu dinero en un banco Tradicionalmente, las personas que inician un plan de ahorro optan por guardar su dinero en los bancos para obtener intereses según la disponibilidad que ofrezca la institución financiera. Sin embargo, cuando ahorras tu dinero se mantiene estático, sin experimentar un crecimiento real. Además, la inflación y por consecuencia la depreciación de la moneda nacional, ocasionan que tu dinero valga cada vez menos. Esto sin mencionar que los bancos suman comisiones por manejo de cuenta y utilizan tu dinero para realizar inversiones que sólo benefician a la institución. Al final del día, los beneficios que otorgan los bancos resultan menores a la tasa de inflación y tus fondos no experimentan un crecimiento real.

Aprende a ahorrar en criptomonedas Una solución puede ser invertir tu dinero, pero cualquier tipo de inversión, así sea en el mercado tradicional, presenta un nivel de riesgo. Por ello, salen a la luz otras alternativas justo en el mercado de las criptomonedas. Hablamos de algo que se conoce como Finanzas Descentralizadas (DeFi), donde se integran distintos instrumentos a los que tradicionalmente solo se podía acceder por medio de instituciones financieras privadas y un montón de papeleo para comprobar el estatus financiero del solicitante. Estas son soluciones y servicios pequeños que, como son construidos con tecnología blockchain, se pueden integrar, combinar y modificar según las necesidades de cada solución financiera. Gracias a DeFi, también se puede ahorrar en criptomonedas, sin preocuparse por comisiones ocultas o demasiados requisitos. Una prueba de ello es un protocolo hecho con tecnología blockchain llamado Anchor Protocol, en el cual se crea un mercado con el cual los usuarios pueden generar intereses fijos del 20% anual con las llamadas stablecoins, criptomonedas que tienen un valor que no fluctúa y que está anclado a activos como el dólar estadounidense. Puedes acceder a este protocolo desde tu Monedero criptomonedas. Para que este interés sea fijo, cada uno de los parámetros con los que funciona el sistema está automatizado gracias a los llamados "contratos inteligentes". Las ganancias provienen de la interacción entre prestamistas y prestatarios, quienes cumplen con sus obligaciones irrevocablemente. Otra de las bondades que ofrece este servicio es que los usuarios pueden acceder a sus fondos en cualquier momento y retirarlos según su conveniencia, no como ocurre con las instituciones financieras tradicionales. Además, las comisiones son muy bajas y las transacciones rápidas, algo que sin duda supera a otras soluciones blockchain primigenias, como el caso de Bitcoin o Ethereum y sus altas comisiones. A pesar de las ventajas que ofrecen estos instrumentos, es conveniente investigar muy bien antes de poner nuestros fondos en ellos, ya que los errores humanos suelen ser los que más ponen en peligro nuestras criptomonedas.

