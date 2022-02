Capital ‘Gastroart’ llena de sabor y artesanía el Paseo de Almería sábado 05 de febrero de 2022 , 20:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El mercado regresa a la capital con un éxito rotundo de participación ‘Gastroart’ ha regresado a la capital con un éxito rotundo de participación. El mercado ha llenado de sabor y artesanía el Paseo de Almería en una intensa jornada que ha estado protagonizada por la gran afluencia de público. Gastronomía, arte y cultura se han fusionado en una de las principales arterias de la ciudad, que se ha convertido en el principal punto de atracción del fin de semana. El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha mostrado su satisfacción “por la gran respuesta de los almerienses y los turistas que se han volcado con la iniciativa”. Asimismo, ha puesto en valor la apuesta del Ayuntamiento “para seguir fomentando la actividad comercial en el centro de la ciudad”. Los visitantes han podido conocer una amplia variedad de productos artesanales. Mieles, piezas de decoración, carnes, verduras, complementos de textil, pinturas, bollería y recetas típicas de otros países son algunas de las referencias que se han mostrado. Todo ello acompañado de multitud de ofertas y la atención personalizada de los comerciantes, que han instalado casi 70 puestos. Además, se han desarrollado demostraciones, especialmente en los espacios de gastronomía, y distintas charlas para descubrir el proceso de elaboración de algunos productos. Los asistentes también han tenido la oportunidad de degustar las elaboraciones y conocer al detalle su origen. Así se ha puesto en marcha el Plan de Dinamización Turística y Comercial que ha impulsado el Ayuntamiento de Almería y tendrá su próxima cita el 12 de febrero en la Plaza Campoamor con la actividad ‘Esperando a San Valentín’. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

