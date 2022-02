Capital Instalación de cámaras de control de tráfico en El Toyo sábado 05 de febrero de 2022 , 20:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El sistema, con casi una veintena de cámaras, permitirá el control, gestión, visualización y grabación de video de unos flujos de tráfico cada vez mayores en una zona que sigue en expansión El Ayuntamiento de Almería ha iniciado los trabajos para la instalación de cámaras de control de tráfico en el Toyo, una actuación que supondrá una inversión total municipal de 170.828,59 euros. El plazo previsto de ejecución de los trabajos contenidos en este proyecto, adjudicados a la mercantil 'Desarrollo Integral del Sur, S.L.' ,es de dos meses. Compatible con el sistema de videovigilancia que dispone el Ayuntamiento de Almería en su puesto de control de la Jefatura de la Policía Local, su instalación en la urbanización de El Toyo permitirá el control, gestión, visualización y grabación de vídeo, de forma localizada, del tráfico en esta zona. Las obras que desarrollan este sistema, visibles desde la semana pasada, llevarán a la instalación, tanto en rotondas de acceso a la urbanización como en determinados cruces, de un total de once cámaras tipo DOMO y ocho cámaras fijas. La dotación e instalación de este sistema se ha consensuado con los vecinos, a través de sus representantes en el Consejo Rector de la Entidad de Conservación, de la que forma parte también el Ayuntamiento de Almería. Así lo ha significado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, recordando que esta actuación se acomete en respuesta a las demandas de una zona que sigue consolidándose a nivel poblacional, en la que además se ubican importantes equipamientos, entre otros, el Palacio de Congresos, instalaciones deportivas, el Hospital de Alta Resolución, hoteles, un campo de golf, además de una extensa red de carriles bici. Reconoce además Martínez Labella un incremento del parque automovilístico sobre la zona, no solo por la existencia de estas dotaciones, sino también por la cada vez mayor población que reside en la zona, aumentada por la presencia de residentes estacionales o que de forma puntual eligen esta zona como destino turístico”, ha explicado. Operatividad La instalación de este sistema se verá favorecido por el tendido de la instalación de fibra óptica existente sobre la zona y que parte del Edificio Municipal de El Toyo (Ciudad Digital). De esta forma, todas las señales de vídeo serán convertidas en cada una de las ubicaciones a señal óptica para que, a través de la red de fibra óptica existente, lleven la señal al Edificio Municipal. Desde ahí, y a través de la red de fibra municipal que une este edificio con el Ayuntamiento de Almería, se enviará la señal de vídeo a la sala de control de tráfico de la Policía Local para su tratamiento y visionado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

