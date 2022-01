Sociedad ¿Gastronómico ya preparado o casero? Escucha la noticia ¡Descubre con qué rebozado para pollo obtendrás un efecto wow! ¿Quieres servir pollo rebozado en tu local y te preguntas cómo hacer que sea como de un anuncio? Carne de pollo blanca, tierna y jugosa. El rebozado dorado y apetitoso que se mantiene en la carne incluso al cortarla. Un aroma que estimula los sentidos. Crujiente en cada bocado. ¿Cuál es el secreto del pollo servido de esta manera? ¡El rebozado! ¿Puedes prepararlo tú mismo? ¿O es mejor utilizar un rebozado ya preparado? Descubre el secreto del rebozado perfecto y prepara el pollo delicioso para picar. Pollo en el menú de tu restaurante: una idea que se pondrá de moda Los platos de pollo con el rebozado dorado y crujiente, son una inversión segura: se venden bien, son sencillos de preparar y requieren poca inversión económica para introducirlos en tu menú. Puedes servir pollo rebozado durante todo el año: las hamburguesas de pollo, las alitas de pollo o un cubo lleno de tiras crujientes están de moda independientemente de la temporada. El pollo rebozado sabe bien a todo el mundo. Les encanta tanto a los adultos como a los niños. Es perfecto como opción de comida para llevar o de entrega. Sabe bien tanto en frío como en caliente. El pollo rebozado dorado va bien con tortillas, hamburguesas, patatas fritas, ensaladas, sándwiches, etc. En base al pollo puedes preparar fácilmente un menú variado. Cómo hacer pollo rebozado ¿Qué necesitas para preparar un delicioso pollo al estilo americano? En primer lugar se necesita una buena carne de pollo y un rebozado. Este es el ingrediente clave. Es lo que hace que el pollo no sólo tenga un aspecto apetitoso, sino también un buen sabor. ¿A quién no le gusta esa textura crujiente? El solo ver un rebozado dorado nos da hambre. ¿Cómo rebozar un pollo para que esté para chuparse los dedos? Ventajas y desventajas de rebozar el pollo ¿Puedes preparar un rebozado para pollo tu mismo? Sí, pero no es fácil. La ventaja de un rebozado casero es que puedes elegir los ingredientes. Tú decides cuáles quieres utilizar, puedes experimentar y desarrollar tu propia receta. Sin embargo, poner en práctica tus propias ideas culinarias originales requiere tiempo y determinación. Además, es muy difícil conseguir la repetibilidad y el efecto deseado, que es muy importante en los restaurantes. El rebozado casero puede quemarse y desprenderse de la carne. Ocurre que después de freír se vuelve duro, rígido o "gomoso". Por lo tanto, si no eres un entusiasta de la experimentación gastronómica y prefieres las soluciones probadas, opta por el rebozado ya preparado. Rebozado para restaurantes El rebozado para hostelería disponible en el mercado es muy variado. No sólo difieren en su composición o en los condimentos utilizados, sino también en la tecnología y en la forma de rebozar la carne. Algunos recomiendan el uso de pegamento, otros están pensados sólo para el tratamiento térmico corto. Entonces, ¿cómo elegir un rebozado ya preparado que cumpla con tus expectativas. Un rebozado de pollo que no te defraudará Si estás buscando un rebozado ya preparado que garantice la preparación fácil de pollo

es eficiente

y se caracteriza por su calidad constante entonces elija el rebozado de pollo Holly Powder. ¿Qué diferencia a Holly Powder de otros rebozados del mercado? Con el rebozado para hostelería Holly Powder y el marinado para pollo de la misma marca, podrás rebozar el pollo fácilmente y con resultados satisfactorios. No se necesitan otros ingredientes adicionales, como huevo o especias, para rebozar. El rebozado Holly Powder es adecuado para frituras largas: incluso se pueden preparar sin problemas trozos de carne más grandes. Gracias al marinado perfectamente compuesto, la carne está bien pegada al rebozado. Su sabor es excelente y su olor es aromático. Siempre es igual de jugoso, picante y salado. La receta y la sencilla forma de preparación garantizan un bonito color dorado, una estructura ideal y el crujiente deseado. También vale la pena mencionar que el rebozado Holly Powder es universal - se puede utilizar para cualquier versión de pollo, no picante y picante, y para pescado. Productor de rebozado para pollo y un apoyo para empresas - dos en uno El uso del rebozado para restaurantes Holly Powder https://hollypowder.es/productos/ tiene otra gran ventaja. La marca garantiza a sus clientes el apoyo tecnológico, de asesoramiento y de marketing. El cliente puede beneficiarse de la asistencia de expertos y participar en cursos de formación gratuitos. La sección “Nuestro blog” disponible de Holly Powder, basada en la experiencia acumulada por la marca, es una fuente de conocimientos gastronómicos inestimable. Encontrarás, por ejemplo, vídeos instructivos, gracias a los cuales preparar pollo al estilo americano es muy fácil. No tienes que experimentar, adivinar o perder el tiempo intentándolo. La combinación del rebozado Holly Powder y los consejos prácticos te ayudarán a conseguir tu objetivo en un abrir y cerrar de ojos: ¡un pollo rebozado con un efecto wow! Valora esta noticia 0 ( 0 votos)