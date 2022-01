Deportes Gimnasio Kronos y Clínica Dental Arcos aportarán doce corredores a la VI Vuelta Ciclista a Almería miércoles 12 de enero de 2022 , 07:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las dos empresas aúnan fuerzas bajo la denominación Kronos Arcos Cycling, en una apuesta por una carrera especial y dada su vinculación con el municipio de Albox, que será meta de la etapa reina de este año Andrés Oller, responsable del Gimnasio Kronos, y Amador Martínez, gerente de Clínica Dental Arcos, han recibido la visita de Sergio Domínguez, gerente de Total Sport Mediterranean y organizador de la Vuelta Ciclista a Almería. Domínguez ha tenido la posibilidad de conocer de primera mano dos modelos de negocio orientados al ámbito de la salud. Oller y Martínez aunarán fuerzas este año 2022 en la VI Vuelta Ciclista a Almería sub-23, élite y máster en un mismo equipo bajo la denominación de Kronos Arcos Cycling, aportando a este evento deportivo un total de doce corredores. Se trata de una apuesta decidida de ambos por una carrera especial dada su vinculación al municipio de Albox, entre otras cosas porque este año será fin de la segunda etapa, la jornada reina de la Vuelta Ciclista a Almería. Oller y Martínez se han mostrado “contentos” y “orgullosos” por el acuerdo alcanzado y esperan que tanto el Gimnasio Kronos como la Clínica Dental Arcos puedan escribir grandes gestas deportivas bajo la nueva denominación de Kronos Arcos Cycling. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

