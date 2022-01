La lluvia fina del Consejo de Gobierno reunido en Almería

miércoles 12 de enero de 2022 , 07:28h

En el año 2008, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, celebraba en Almería por primera vez –creo recordar- un Consejo de Gobierno en esta provincia, y el gran titular que reprodujimos todos los medios locales giraban en torno a la “lluvia de millones” que como en una lotería nos había tocado.

Podría detallar el destino prometido para los 247 millones de euros en que se cifró oficialmente la inversión fruto de aquella reunión “histórica”, pero para abreviar, les contaré sucintamente qué pasó con uno de los anuncios más sugerentes.

En aquel mes de junio de 2008, el Gobierno andaluz de Chaves dijo haber aprobado la creación del Centro Tecnológico de Energías Renovables, que se instalaría en el municipio almeriense de Tabernas. Pues bien, ahora podemos afirmar que nos engañaron, porque hemos ido a comprobar los detalles, y resulta que la aprobación oficial fue en febrero del año siguiente, 2009, y que no se publicó en el BOJA hasta marzo, pero lo más inquietante es que en 2015 entraba en preconcurso de acreedores, y en 2017 lo hacía de modo definitivo, y todo porque según se afirmaba desde su dirección, existía una falta de ingresos por parte del Gobierno andaluz ya que se suscribieron acuerdos para impulsar el centro, como los 62,2 millones de euros aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta para su financiación, o el intento que hizo Chaves para que fueran las universidades de Almería, Granada y Jaén quienes la pagaran. Y el Gobierno de la Junta de Andalucía, no cumplió, y con ello no solo nos engañó a todos tras aquel “histórico” Consejo de Gobierno, es que además arrastró en la caída a otras personas e instituciones.

Por el contrario, el Consejo de Gobierno celebrado en la Alcazaba y presidido por Juanma Moreno, el primero de 2022, en el tercer aniversario de toma de posesión, y 40 años justos después de ser publicado en el BOE el Estatuto de Autonomía, ha sido distinto. Si repasamos con atención el resultado de la reunión, también calificada de “histórica”, encontramos una serie de realidades plasmadas en inversiones ejecutadas o en ejecución en la provincia, unas son nuevas, y otras son culminación de promesas socialistas que nunca llegaron a ver la luz.

La propia Alcazaba ha sido objeto de una inversión histórica, de más de tres millones, solo equiparable al abandono histórico al que la tenía sometida el PSOE, y las inversiones en equipamiento e infraestructuras sanitarias es tangible y a final de la legislatura llegará a los 35,4 millones, está ahí, como las educativas, que suman 120 millones… o las medioambientales para evitar las inundaciones del río Antas o la recuperación de la sierra de Terque… o la eternamente inacabada Autovía del Almanzora. No son promesas de futuro, son realidades que están en marcha y que demuestran una gestión más que razonable, porque cuando el PSOE alude en algunos casos a que ellos lo iniciaron, se refieren a que lo anunciaron y no hicieron nada, o pusieron alguna primera piedra, y luego se olvidaron de poner el resto, o pusieron alguna, y la empresa que lo hizo dejó de hacerlo porque no pagaban…

No, yo no titularía con que este Consejo de Gobierno ha traído una lluvia de millones a Almería, porque esos millones comenzaron a llegar hace tres años, como una lluvia fina, una lluvia suave, que cala en la tierra y la hace productiva.

La pregunta, después de todo esto, es qué tiene la oposición en contra de que estas inversiones que se están ejecutando, culminen, y más concretamente, qué tiene Vox en contra de que haya dinero para el colegio de Almerimar, para el hospital de Roquetas, para la Alcazaba, para la Autovía del Almanzora…