Gobernar con gente seria

miércoles 27 de octubre de 2021 , 07:13h





En 1996 se estrenaba una divertida comedia protagonizada por Robin Williams y Gene Hackman, y con elenco que en nada desmerecen a estos grandes actores, y en ella se narra la situación que se produce cuando un senador norteamericano ultraconservador, debe acudir con su esposa a conocer a los padres del joven con quien se va a casar su hija. El enredo se produce porque el novio es hijo de hombre homosexual que vive con su pareja… otro hombre, claro.



No sabría decirles si del argumento de la película “Jaula de grillos” se pueden establecer semejanzas con lo que está pasando el Gobierno central, pero el título definitivamente me lo ha sugerido lo que estamos viendo: un Pedro Sánchez al que Yolanda Díaz le ha salido un poco Pablo Iglesias, es decir, que no le deja dormir por las noches y además le roba el protagonismo político y mediático.



Los enfrentamientos entre PSOE y Unidas Podemos se vienen produciendo desde el primer día, desde el mismo instante en que Iglesias se sintió traicionado cuando pactó su vicepresidencia, y para ningunearlo, Sánchez creó cuatro, y a él le dio la segunda.



Pero como les supongo al tanto de las tensiones existentes, ahorraré darles la matraca con los dimes y diretes, o como ahora debería decirse, los tuit y los wasap, e iré al hecho cierto de que no hay noche sin luna ni día sin bronca interna en el Gobierno.



Pero igual que “Jaula de grillos” es la versión de la obra teatral francesa "Vicios pequeños" (1978) de Edouard Molinaro, y no alcanza a tener su nivel, aunque es la famosa por ser manufactura de Hollywood, la bronca de PSOE y Unidas Podemos tampoco es lo que llamaríamos “alta comedia”, y a lo que en realidad se parece es a las “Matrimoniadas” de José Luis Moreno, esa bazofia machista tan aplaudida como bien financiada.



Dicen quienes justifican este espectáculo –que lo es- que esto es lo que tiene un gobierno de coalición, es más, dice Iglesias que al socio hay que respetarlo… pues claro, el problema es que si los socios son como los de “Manos a la obra”, ¡como para fiarse!.



Basta mirar el caso de Andalucía. La coalición de Gobierno del PP y Ciudadanos no ha chirriado más que en momentos muy concretos y siempre se ha reconducido con buena mano. Es decir, hay coaliciones que funcionan, y coaliciones que no, como gobiernos que funcionan y gobiernos que no.



Pero es cuestión de seriedad, y tenemos el ejemplo de lo que fue Adelante Andalucía y no se sabe qué es, donde los otrora compañeros de barricada han degenerado en enemigos que se hacen trampas para desacreditarse unos a otros. Es verdad que tocar poder –incluso la mera posibilidad de rozarlo- une mucho, pero imaginen la pesadilla de un gobierno del socialista Juan Espadas con lo que quede de la izquierda tras las elecciones autonómicas.



Pero es que al otro lado, Vox empezó con 12 parlamentarios y no se sabe cuantos quedan, y ha cambiado tres o cuatro veces de portavoz, y las puñaladas entre ellos son diarias.

Hay tienen dos ejemplos de lo son socios pocos fiables. En el caso de la izquierda, no se fían entre ellos ¿se podría fiar el PSOE de lo que quede? ¿y son fiables los de Vox, si entre ellos andan así?



Los andaluces debemos sacar de este paralelismo asimétrico, porque podemos observar que la deriva del PSOE no solo se produce por la propia figura política de Pedro Sánchez, sino también por la dictadura de ocurrencias de Unidas Podemos a la que él acepta someterse a cambio de no tener que buscar piso dentro antes de tiempo.



Los andaluces debemos reflexionar sobre cómo se las gasta aquí Vox, dispuesto a boicotear unos presupuestos buenos para nuestra Comunidad, con importantes inversiones y bajadas de impuestos, con una buena gestión de la administración, y todo porque quieren que se cumplan sus exigencias ideológicas.



Juanma Moreno y Juan Marín se están entendiendo mucho mejor de lo previsto, sin quitar las tensiones internas lógicas y razonables, pero en ningún momento el Gobierno andaluz ha rozado las líneas rojas que Sánchez y los morados han cruzado hace mucho tiempo.



Como decía mi padre… quien con niños se acuesta… pues eso…