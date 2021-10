FICAL calienta motores con el ciclo ‘Almería, Tierra de cortometrajes’ en el Museo de Almería

miércoles 27 de octubre de 2021

El público ha llenado las butacas del salón de actos para disfrutar de los ocho trabajos que se presentaron a concurso en la XIX edición del Festival



El ciclo 'Almería, tierra de cortometrajes' ha proyectado esta tarde ocho trabajos en el Museo de Almería, sede de la Filmoteca de Andalucía. En esta actividad que se incluye en la XX edición del Festival Internacional de Cine de Almería. se han visionado ‘Almería a euro’ de Esther Boyarizo; ‘Scenic’ de Óscar Hollywoo; ‘Captcha’ de Juanjo Moya; ‘Raptum’ de Alberto Vicente Cuesta; ‘Tacones’ de Juan Castro; ‘Papá’ de Aurea Román Reche; ‘Maquillada’ de Juan B. Herranz y Divana García y ‘Home Man’ de Jaime García Parra.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán se ha mostrado muy satisfecho por esta actividad, previa al Festival de Cine de Almería. "En esta sesión se visionan los cortometrajes realizados por almerienses y que no pudieron entrar en concurso en la edición del año pasado. El ciclo consta de 16 trabajos, de los cuales ocho se ven ahora, y los otros ocho el 9 de noviembre". Guzmán ha agradecido a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que un año más colabore con este Festival, "gracias a ello hoy podemos estar en este magnífico Museo haciendo esta actividad".



Eloisa Cabrera, delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, ha señalado que "para la Junta de Andalucía es un orgullo que el Museo, que es la sede de la Filmoteca de Andalucía, pueda acoger esta actividad que se incluye en el Festival de Cine. Creo que las instituciones debemos colaborar en potenciar el cine que se hace desde Almeria. Y felicito a la Diputación por tener este espacio para mostrar esos cortos que se hacen en la provincia".



Enrique Iznaola, director del Festival Internacional de Cine de Almería, ha explicado que "es una satisfacción que por fin empiecen las actividades previas de FICAL. El fin de semana calentamos motores con la puesta en marcha del Maratón 48x3 y ahora tenemos ocasión de recuperar los trabajos almerienses y ese espíritu por la apuesta por el cortometraje que tiene nuestro Festival".

Cortometrajes

Cada uno de los representantes de los cortometrajes que se han proyectado, al inicio del acto, han explicado el trabajo que iba a poder ver el público que ha llenado totalmente el salón de actos del Museo de Almería. En primer lugar se ha podido visionar el vídeo-documental ‘Almería a euro’ que fue grabado en el mercadillo del barrio de El Puche en Almería, la navidad antes del confinamiento de marzo de 2020. La directora, Esther Boyarizo ha recordado como surgio la idea de esta cinta.



"Empecé grabando con el móvil, y apenas hay conversación en la cinta. Cuando llegó el confinamiento, a los pocos días decidí estrenarlo en redes sociales ya que era cuando cobraba verdadero sentido. De alguna manera servía para valorar la importancia de salir a la calle y rodearnos de gente sin ninguna precaución", ha dicho. Las voces en off son de María Tercero, María Ramos, Rocío Martínez, Olga Pérez y Mar Herrada".



El corto ‘Scenic’ cuenta como un hombre normal y corriente, se atreve en una trama con la mafia, poniendo en riesgo su vida para salvaguardar la de su familia. Está dirigido por Óscar Hollywoo y cuenta en el reparto con Óscar Hollywoo, Carmen Martínez García, Pilar Rodríguez, Miguel Morales, Lobo Fantasma, José Gaol, Naiara y Marta SaFer.



En ‘Captcha’, la multinacional GHC ha convocado unas complejas pruebas de selección para un importante puesto en su compañía. De los cientos de candidatos, uno consigue romperles los esquemas y deciden entrevistarlo personalmente para descubrir sus secretos. La dirección y guión es de Juanjo Moya y en el reparto cuenta con Esteban Lazo, Modesto Expósito, Mar Campra, Roberto Rubio y Carmen Mayor.



‘Raptum’ se desarrolla en clases de ciencias en 4º de E.S.O., Teoría de la Evolución. María se encuentra mal, necesita su insulina. Cuando vuelva del baño, descubrirá que podría ser la única alumna en el instituto. Pero tal vez no esté sola por mucho tiempo. La dirección y guión es de Alberto Vicente Cuesta y cuenta con María Barón, Salvador Linares y Jacinto Gómez en el reparto.



‘Tacones’ cuenta el terrorífico camino de una chica desde que sale de una fiesta hasta que llega a su casa. Una historia que relata un suceso real que ocurre en el día a día de miles de mujeres. Dirige Juan Castro, con guión de Samuel Marks y Juan Castro y con María Férriz y Yoel Martínez en el reparto.



‘Papá’ narra que una joven sueña con volver a ver a su padre superhéroe. El día de su cumpleaños toda su vida cambiará. Dirigida por Áurea Román Reche con guión de la propia Aurea Román y Antonio Castillo Lora cuenta en su reparto con Áurea Román Reche, Áurea Aránega Román y Antonio Castillo Lora.



‘Maquillada’ es un corto con dirección y guión de Juan B. Herranz y Divana García y en reparto cuenta con Divana García. El maquillaje de María esconde una terrible realidad. El ultimo corto a proyectar es ‘Home Man’. El mundo necesitaba un nuevo héroe. La dirección y guión es de Jaime García Parra y en el reparto participa Jaime García Parra y Juana Campos.