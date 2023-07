Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Gobierno destina 13 millones a 19 empresas andaluzas para el desarrollo de sus proyectos de I+D+I Abraham Benzaquén x abenzquennoticiasdealmeriacom/10/1/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por domingo 09 de julio de 2023 , 19:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), entidad pública adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha aprobado la financiación de 19 proyectos de I+D+I en Andalucía, que contarán con un respaldo económico de 12,72 millones de euros para una inversión total de 15,8 millones. Estas iniciativas se enmarcan en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. Esta cantidad se engloba en los 71,38 millones que el CDTI ha aprobado para 74 operaciones que financiarán proyectos de I+D+I en 100 empresas toda España, según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota. De estás, 32 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez y 66 son pymes. Además, de los 74 proyectos aprobadas en este Consejo, 12 son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2014-2020, con una aportación pública (CDTI Innovaión + Feder). El Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2014-2020 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

