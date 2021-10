Gómez Uriol ‘proyecta’ el Aula de Cine de Cultura UAL: documental, fotografía, personaje, laboratorio audiovisual

El director de esta aula cultural de la Universidad de Almería comienza de modo inminente, el miércoles, una serie de ‘Encuentros con la imagen’, un contacto cercano con grandes fotógrafos, y el día 9 un curso dedicado a la ‘Realización de documentales’, además de tener programados otro curso sobre la creación de personajes y un ciclo cinematográfico







El programa cultural de la Universidad de Almería ya está en marcha a pleno ritmo. Una completa serie de propuestas de gran calidad, cercana al centenar para este cuatrimestre, ofrece desde el inicio un alto nivel. Así, el Aula de Cine de Cultura UAL, dentro del Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, se pone en marcha con el lanzamiento de un ‘póker’ de actividades de interés, novedosas en temática y desarrollo, cumpliendo con las premisas que la vicerrectora, María del Mar Ruiz, y la directora del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria, Elisa Álvarez, usaron para la definición de lo que aporta contar con profesionales de tan alto prestigio en la dirección de las aulas culturales. De hecho, y como muestra, Alberto Gómez Uriol ha organizado dos cursos, ‘Realización de documentales’ y ‘Creación de Personajes’, una serie de charlas cercanas con fotógrafos llamada ‘Encuentros con la imagen’ y un ciclo cinematográfico titulado ‘Identidades del Sur’.



Por orden cronológico, el próximo miércoles, día 3 de noviembre, tendrá lugar el primero de los encuentros, de carácter mensual, con Juan Manuel Castro. Será entre las 17.30 y las 19.30 con formato on-line y se pretende que los participantes puedan exprimir al máximo la experiencia de poner comunicarse de modo distendido con cada creador. Gómez Uriol ha aclarado que “se inicia a propuesto de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía”, y se invitará a lo largo de su desarrollo “a fotógrafos de mucha altura y de diferentes tendencias”. De lo que se trata, según el director del Aula de Cine, es de “auspiciar un encuentro informal, en el sentido de que no va a haber una charla inicial y luego generar un debate, sino que busca que los asistentes puedan interactuar con el fotógrafo en todo momento y que se produzca un intercambio de ideas, preguntando absolutamente todo lo que les pueda interesar”. De ese modo, “serán ágiles y desprovistos de esa ‘formalidad’ de otros formatos y de solo sobre un tema muy determinado, no, aquí todo eso queda muy abierto”. Entre los invitados, Pablo Juliá, precisamente antiguo director del CAF.



Para el día 9 está previsto el inicio del curso ‘Realización de documentales’, que impartirá en formato presencial durante 25 horas el propio Alberto Gómez Uriol. Su experiencia en este género está más que contrastada a través de casi un centenar de premios a sus sucesivas creaciones. Se trata de una propuesta que encaja a la perfección en el aumento y tipología de consumo audiovisual que hay en la actualidad: “El panorama ha cambiado radicalmente en estos últimos años y el audiovisual se ha convertido en una herramienta cotidiana de todo el mundo, y aunque sobre todo la gente joven se maneja muy bien con este lenguaje audiovisual, no está de más ampliar esa capacidad con diversos cursos como este que proponemos”. A través de ellos, “se les ayudará a conocer más y aprovechar mejor ese lenguaje que están adquiriendo desde bastante pequeños”, y para otros sectores no tan jóvenes es de igual interés: “Cuanto más lo domines, más vas a disfrutar a la hora de visionar películas, vas a entenderlas mejor y a apreciarlas mucho mejor, su contenido y sus propuestas”.



Todavía es posible realizar la inscripción, clicando en el link https://extension.ual.es/#/registration/17FD17A0-21E3-11EC-B7DF-AF580BC6D3B9. Alberto Gómez Uriol ha destacado que “el documental ahora mismo está teniendo un auge muy grande”, por lo que se cubre una necesidad: “Así como existen muchos cursos, manuales y bibliografía sobre lo que es la ficción, sobre no ficción realmente hay muy poca cosa”. Ha advertido de la necesidad de huir de la creencia de que los documentales son más sencillos que el cine de ficción, sino que tiene mucho en lo que ahondar, como en la gran libertar narrativa que ofrece, un campo amplísimo en el que experimentar cualquier lenguaje narrativo”. Por otro lado, “es un tipo de producción mucho más accesible para la gente en general, una forma de expresión que ofrece una cantidad de posibilidades ilimitada”. Está pensado para desarrollarse de un modo práctico, “desarrollando los propios proyectos de los matriculados, si los tienen, y dotando de las herramientas básicas desde la idea inicial hasta su finalización”.



Una vez realizado ese curso, para el día 11 de enero de 2022 se tiene previsto otro más impartido por el propio Gómez Uriol, esa vez dedicado a la ‘Construcción de personajes’. Se trata de un aspecto fundamental, tal y como él mismo ha explicado “Es uno de los aspectos vitales de que una historia funcione, porque si eres capaz de crear, diseñar unos personajes vivos, que no obedezcan a tópicos, siguiendo pautas ya muy trilladas, si logramos esa organicidad, esa viveza, esa verdad en los personajes, lo cierto es que, en conjunción con la trama, casi te la van dando ellos”. Son muchos los ejemplos en los que “si tienes un personaje vivo, este va a reaccionar de una forma determinada en diversas situaciones que se van dado en la trama”, y efectivamente “no es lo único que hace que una historia funcione, pero si creas ese tipo de personaje, tienes un porcentaje enorme ya ganado”.



Por último en cuanto a esas ‘cuatro esquinas’ de propuesta de un aula que además mantiene su programación estable de cineclub, está la idea novedosa de ‘Identidades del Sur’. Se trata de un ciclo cinematográfico que comienza el próximo día 19 de noviembre en la Casa del Cine de Almería: “Quiere abrir las puertas a un modelo de ‘laboratorio audiovisual’ donde el sur, sus creadores y las perspectivas, miradas y reflexiones que surgen desde nuestros territorios, puedan ser compartidas con el público universitario y generalista, y dar forma y participar de los procesos”. Tendrá una duración de 4 horas, con charla del autor y debate-taller para los inscritos. El primer invitado será Eduardo Trías y en si, esta propuesta tiene mucho que ver con lo que para Alberto Gómez Uriol supone ser director de un aula cultural: “Acercar lo más posible el conocimiento cultural tanto a la universidad como a la sociedad en general, que la universidad esté muy integrada en la sociedad y se interactúe culturalmente por ambas partes”.