Góngora explica la resurrección de El Ejido

martes 18 de abril de 2023 , 07:26h

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, que se presenta a la reelección en las próximas elecciones municipales, ha hablado de cómo su equipo directivo ha ayudado a cambiar la suerte de la localidad. El área se había quedado con una deuda de 324 millones de euros (360 millones de dólares) tras el escándalo de la Operación Poniente, pero Góngora dijo que el 63% de esto ya se había pagado. También destacó la importancia de una buena gestión e inversión para ayudar a reactivar la economía del pueblo.

La ciudad de El Ejido, con más de 90.000 habitantes, es sin lugar a duda una de las más importantes no solo de la provincia de Almería sino de toda Andalucía. Por eso, cuando llegan unas elecciones municipales, hay muchos ojos que se van directamente a ella, porque en su mano tiene cosas clave como, por ejemplo, la Diputación. Es decir, el volumen de votos que un partido político tiene en El Ejido suele ser determinante a la hora de decantar quién gobierna la Diputación.

Hablamos con alcalde en los últimos 12 años, Francisco Góngora, del Partido Popular, quien es candidato a la reelección en las próximas elecciones del 28 de mayo, y cuenta en esta entrevista cómo han sido estos mandatos en los que El Ejido ha resucitado.

Góngora llegó a la Alcaldía tras la Operación Poniente, por la que el exalcalde del PAL, Juan Enciso, el interventor José Antonio Alemán y una serie de empresarios han sido condenados por esquilmar las arcas municipales, dejando una deuda que "hemos saldado ya en un 63%, lo cual no es poca cosa".

"Al final nos encontramos con una deuda de 324 millones de euros, más una proyección de intereses de 103", y ya han pagado 218 millones de euros. "Dinero que a mí me hubiera gustado poder disponer para otras cuestiones. Además, hemos reducido la carga financiera amortizando los créditos más gravosos de forma anticipada. Ahora mismo nos quedan aproximadamente unos 137 millones de euros con un tipo de interés del estado del 0,31% tipo fijo y con una tesorería que funciona muy bien", y lo cierto es que el Ayuntamiento ha pasado de ser un moroso nato a ocupar uno de los primeros lugares en cuanto a agilidad de pago a proveedores."

Ese cambio radical ha sido "gracias a la gestión que ha llevado por bandera la eficiencia y la eficacia, y desde luego mucha austeridad", y en otro momento de la entrevista aporta otra clave: la imaginación. Destaca también que "hemos hecho una gestión responsable y somos un equipo de gobierno ambicioso", afirmando "que este ayuntamiento, y lo hemos demostrado, bien gestionado, también tiene capacidad de inversión, y estamos consiguiendo tanto con fondos propios como con fondos de la Junta de Andalucía -que es verdad que está apostando de una forma muy seria por el municipio- y también con fondos comunitarios".

Góngora valora que la buena gestión ha sido clave a la hora de sacar del hoyo económico al Ayuntamiento, agarrándose a cualquier subvención o ayuda ante la imposibilidad de acometer ciertas inversiones en solitario. Ahora, dice: "Tenemos un escenario de inversiones como yo no había visto antes en el municipio".

Junto a eso, el alcalde apunta a la "estabilidad política". En ese sentido, cabe recordar que en este mandato el PP tuvo que firmar un pacto con Vox, a cuyos concejales incluyó en el equipo de gobierno, pero la cosa no salió bien y ellos se marcharon.

"Nosotros jugamos con las cartas que nos dan los ciudadanos", explica Góngora, pero añade que "yo me di cuenta enseguida de que Vox no era un partido de gestión, es un partido que tiene una serie de mantras, de eslóganes, pero no son capaces, no ya de gestionar el día a día, que no lo son, sino tampoco de abordar esas cuestiones desde una óptica de resolver o mejorar algunos aspectos". Reflexiona el alcalde, convencido de que tras la salida del gobierno municipal, querían desgastarles aliándose con Ciudadanos, pero no han podido hacerlo. Góngora muestra su agradecimiento al PSOE de El Ejido por colaborar en la gestión municipal.

Concluye que la ciudadanía "va madurando y va viendo que la apuesta tiene que ser por las soluciones, por una política útil, y huir de esas trincheras ideológicas que tratan de polarizar, que tratan de hacer ruido, que tratan casi siempre de confrontar". En esa línea pone el ejemplo de la demolición de 1.200 chabolas en 11 años "con autorización judicial" y "no hemos hecho ruido", aunque "a lo mejor hay quien pueda pensar que debíamos haberlo capitalizado porque eso puede dar votos, pero yo creo que eso es un error".

Entrando en el tema de la inmigración, recuerda que El Ejido es "una tierra de oportunidades, y aquí es bien acogido quien viene a trabajar, a prosperar y a intentar convivir. Nosotros huimos de ese tipo de políticas que buscan más el ruido mediático y afilar un electoralismo que no compartimos". La política migratoria, señala, es compleja y no puede funcionar a base de ocurrencias o soflamas.

También recuerda que El Ejido es el resultado de quienes emigraron desde otros lugares de la provincia o desde provincias cercanas, y ahora llegan de otros países, y que el tejido productivo los necesita.

En esa línea, al igual que menciona lo del asentamiento, también explica que tienen ordenanzas cívicas, así como cursos de convivencia para que los extranjeros conozcan nuestras costumbres e idioma y se faciliten las relaciones.

Lo importante, insiste, es la buena gestión gracias a la cual la ciudad ha ido creciendo. Recuerdo el primer Festival de Teatro que tuvimos que abordar en el año 2011, tuvimos que contar dentro de ese marco de colaboración público-privada con más de 100 empresas que apostaron por el festival. El primer año (se refiere tras salir de la Alcaldía Juan Enciso y con la Operación Poniente en los tribunales) no pusimos ni luces de Navidad porque la tesorería no lo permitía. Sacábamos un renting porque hacían falta vehículos y se nos quedaban desiertos. Había cortes de luz y no suministraba asfalto en caliente... El escenario era dantesco, pero dantesco de verdad".

"Con mucho esfuerzo", dice, se han ido recuperando parte de esos servicios públicos, mejorando el mantenimiento y generando capacidad de ahorro, fruto de medidas que tuvimos que adoptar para buscar esa austeridad que necesitábamos para poder acceder a subvenciones. Lo habitual es que éstas siempre impliquen una aportación municipal y si ésta no existe, la ayuda no llega. "Hemos tenido un grave riesgo de perder decenas de millones de euros en el capítulo de inversiones" por esa razón, pero finalmente fue reconducido.

Esa situación fue fruto del saqueo del Ayuntamiento, pero las condenas "han llegado muy tarde" por culpa de "dilaciones que son difíciles de entender" y también "exiguas", opina el alcalde, quien está dispuesto a recuperar todo lo que pueda de aquel dinero.

El futuro de El Ejido es prometedor, según Góngora, para quien "hay que ir vertebrándolo, hay que ir redimensionándolo en sus servicios públicos, hay que ir reorganizando zonas que puedan estar más degradadas y necesiten una puesta en valor". Habla de parques, zonas verdes, infantiles, colegios, centros sanitarios... todo lo cual debe ir creciendo al mismo ritmo que la ciudad.

"Ahora mismo tenemos una batería de proyectos importantísimos, como una gran biblioteca central, el yacimiento de Cia Vieja que queremos convertirlo en un espacio visitable, queremos recuperar nuestra antigua ciudad romana de Murgi, y queremos seguir vertebrando en colaboración con la Junta de Andalucía todo el sistema sanitario y educativo. Necesitamos nuevas infraestructuras educativas".

Góngora concreta en "una ciudad más amable" su aspiración, que contempla también más carriles bici, mejor interconexión entre los núcleos, y seguir apostando por el turismo, no solo el de playa en Almerimar y Balerma, sino también el de la experiencia gastronómica junto al Castillo de Guardias Viejas.

Todo esto forma parte de algo más ambicioso, porque "me gustaría hacer un diseño urbano e industrial también de la máxima calidad, con organizaciones muy distintas, con una movilidad mucho más sostenible, y en definitiva con un desarrollo de la máxima calidad". (No hay errores ortográficos en este texto)

"Yo creo que El Ejido está en ese momento", asegura.