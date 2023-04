Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Pablo Iglesias responde a Yolanda Díaz

martes 18 de abril de 2023 , 01:00h

Pablo Iglesias, el líder virtual de Podemos, ha respondido a las recientes críticas de Yolanda Díaz, quien describió sus interacciones como una “ensalada de hostias”. Iglesias ha desviado las acusaciones de ser un macho y usar su dedo para designarla, en cambio, pidiendo unidad electoral entre Podemos y Sumar.

Los comentarios de Díaz de que la retirada de Iglesias de la política de primera línea fue solo en palabras y que sigue omnipresente en las operaciones diarias de Podemos no han sentado bien al líder. Sin embargo, parece que lo que más le ha enfadado es ser llamado un “gruñón” y que le pidan que “calle de una vez por todas”. En una entrevista con la emisora de radio Rac 1, Iglesias admitió que probablemente haya mucha verdad en las críticas pero cuestionó cómo ayudan a construir la unidad electoral.

Díaz no se contuvo en su entrevista con La Sexta, expresando su enfado por haber sido designada por Iglesias. “Cuando me designó con su dedo, me enfadé muchísimo. Se lo dije. Me designó con su dedo, se lo dije. Es una falta de respeto a su formación política. Tuve un gran dilema, que él sabía: dejar el Gobierno o hacer lo que hice. Me dijo: ‘Te voy a arruinar la vida’, pero no con odio. No respeta una formación política y tampoco se me respetó”.

La respuesta de Iglesias no deja lugar a dudas sobre cuánto le han afectado las palabras de Díaz: “No sé cómo la ensalada de hostias de ayer nos ayuda a hacerlo bien en las elecciones municipales y autonómicas. Creo que tendría más sentido hablar de propuestas”. Según él, “Sumar y Podemos son muy diferentes, pero deben caminar juntos porque tienen elementos programáticos comunes”.

La tensión entre los dos partidos sigue aumentando mientras Iglesias pide unidad e insiste en marcar el camino a seguir. Solo el tiempo dirá si Podemos y Sumar pueden unirse para las próximas elecciones.