Gracias a las hermandades y cofradías

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

domingo 04 de abril de 2021

Lo han conseguido otra vez. Las hermandades y cofradías de Almería han hecho que sintiéramos que estábamos en Semana Santa aunque no hubiera procesiones. Por eso quiero felicitar a todas las hermandades y cofradías por el esfuerzo que han vuelto a hacer este año, tan anómalo y difícil para todos los sectores, especialmente el turístico y hostelero, celebrando una Semana Santa llena de sentimiento y responsabilidad ciudadana. Gracias por haber mantenido viva la llama de una celebración que, de nuevo, ha tenido que ser aplazada para evitar riesgos sanitarios y ayudar a contener la pandemia. En más de una ocasión he dicho que el movimiento cofrade almeriense es, sin duda, la fuerza social más poderosa de nuestra ciudad y que nada tiene la misma capacidad de agregar y sumar valor al objetivo de hacer ciudad. Desde el Ayuntamiento hemos querido colaborar aportando un programa de actividades, exposiciones, conciertos y concursos que han ayudado a conservar la ilusión por una Semana Santa diferente en la forma, pero no en el fondo. Las cofradías han llenado los templos de devoción y respeto, manteniendo siempre el equilibrio entre las ganas, la tristeza y el compromiso firme por ser parte de la solución a la pandemia, guardando y haciendo guardar todas las medidas sanitarias recomendadas, al tiempo que se facilitaba la visita y veneración de las imágenes titulares. Un trabajo serio que viene a corroborar la madurez y la capacidad de un colectivo abierto y plural, que es fiel reflejo de lo que somos y sentimos los almerienses y que cada vez es más necesario en el objetivo compartido de hacer crecer Almería. La sociedad almeriense debe conocer y reconocer la labor que realiza el movimiento cofrade no solo durante los días de Semana Santa, sino durante todo el año, movilizando en todos nuestros barrios a personas de todas las edades y reuniéndolas en torno a valores siempre positivos. Por todo ello quiero darles las gracias ahora que ponemos punto final a otra Semana distinta, en la que muchos almerienses nos hemos visto privados del privilegio y alegría que supone poder acompañar al resto de miembros de nuestra cofradía en unas horas de calle larga y paso corto que se esperan con impaciencia a lo largo de todo un año. Estoy seguro de que la campaña de vacunación y la responsabilidad colectiva permitirán que la próxima primavera Almería vuelva a vivir en todo su esplendor la que, sin duda, será una Semana Santa histórica.