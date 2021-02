Sucesos Guardia Civil detiene al autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo viernes 05 de febrero de 2021 , 10:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los hechos ocurren de madrugada, cuando la víctima sorprende a dos personas dentro de su vehículo estacionado en el centro urbano de la localidad de Campohemoso-Níjar (Almería)



En una reciente actuación, la Guardia Civil de Almería ha detenido a una persona, varón de 32 años y vecino de Níjar, como presunto autor de un delito de robo interior vehículo cometido minutos después de haber sido sorprendido por el propietario.



La detención es el resultado de las actividades preventivas que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana y frente a las acciones delictivas en la comarca del levante almeriense.



Dentro de esta labor preventiva y durante el transcurso de vigilancia, los agentes reciben aviso de la Central Operativa de Servicios (C.O.S.- 062) de la Guardia Civil de Almería, informando que se ha cometido un robo en el interior de un vehículo estacionado en el centro urbano de la localidad de Níjar (Almería).



Los hechos ocurren en la madrugada del pasado 27 de enero, cuando la víctima sorprende a dos personas dentro de su vehículo y que emprenden la huída, uno a pie y otro en bicicleta, al ser descubiertos.



Tras la colaboración activa de Protección Civil y de la propia víctima, se localiza en las inmediaciones a uno de los autores y tras ser identificado se le ha intervenido los efectos sustraídos, entre ellos unos auriculares de alta gama, que han sido reconocidos y entregados a su propietario.



Con la información obtenida, los agentes de la Guardia Civil inician las primeras indagaciones para la localizar al segundo autor del robo, realizando una batida y un dispositivo de búsqueda por la zona, así como averiguar si se han cometido hechos similares en las proximidades.



Una vez inspeccionado el vehículo, los agentes comprueban que los autores han forzado la puerta del conductor y que, además, han extraído los cables del sistema de arranque para realizar “un puente” con la presunta intención de sustraer el vehículo.



Finalmente, se procede a la detención de una persona como presunto autor de un delito de robo interior vehículo cometido en localidad de Campohermoso- Níjar (Almería), continuando la investigación abierta en lo relacionado a la localización y detención del segundo autor implicado en los hechos.



Tanto las diligencias como el detenido se han puesto a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Almería. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.