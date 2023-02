Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Guardia Civil forma a profesionales de los distritos sanitarios Almería y Poniente para prevenir agresiones lunes 20 de febrero de 2023 , 17:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Delegación territorial de Salud y Consumo ha acogido una sesión formativa específica para los profesionales del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias que dependen del Distrito Sanitario Almería y Distrito Sanitario Poniente, en la que ha sido expuesto el Plan de Prevención y Atención de Agresiones a los Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) haciendo referencia a la evolución desde su inicio. En la formación se ha empleado un ejemplo práctico de agresión sufrido por un profesional sanitario hasta dictamen de sentencia expuesto por el interlocutor policial territorial sanitario, que ha sorprendo a los profesionales por la agilidad de la resolución del proceso judicial en un plazo de cuatro días desde el suceso. Asimismo, los docentes de la Guardia Civil han expuesto ante los alumnos las medidas policiales a adoptar frente a las posibles agresiones que pudiesen sufrir, a la vez que les han trasladado la importancia de la denuncia por parte del profesional para las actuaciones frente al agresor, dado que se pueden adoptar medidas tales como órdenes de alejamiento frente al agredido entre otras. Igualmente se le traslado por parte de dichos interlocutores su colaboración en el ejercicio de su labor inspectora contando con su apoyo y acompañamiento en caso de necesidad al igual que hacen con otros compañeros de la Administración. En la sesión, los profesionales han planteado cuestiones derivadas de su actividad al objeto de dar una respuesta frente a posibles situaciones de agresión y han valorado como muy positivas las acciones formativas. Esta formación ha contado con la colaboración de los Interlocutores Sanitario Territorial y Policial Territorial Sanitario (Guardia Civil) y Mandos Intermedios de las respectivas Unidades de Salud Pública a los que pertenecen estos profesionales, así como así como con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. Distrito Sanitario Almería y Poniente han manifestado su agradecimiento a los profesionales por su participación e implicación, así como a los respectivos interlocutores provinciales. Plan de Prevención frente a las Agresiones El Plan de Prevención y Atención de Agresiones del sistema sanitario público de Andalucía incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques como un protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia. Entre las medidas preventivas se encuentran la instalación de sistemas de seguridad (cámaras de videovigilancia, timbres avisadores, guardias de seguridad, etc.) como formación para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de tensión. En los casos en los que se produce la agresión, el plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas. Este plan de agresiones incorporó como novedad un programa especial de acompañamiento al profesional agredido y un profesional con formación específica que ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas. Esta figura del profesional guía tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión. Cada centro, en función de sus características e incidencia de agresiones, está implantando esta figura. El plan habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario. El Plan ha venido también a reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. Igualmente, el plan mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales que también se reforzarán. El Plan integra las aportaciones de un grupo de trabajo creado por la Consejería de Salud y Consumo y en el que han participado los agentes sociales, asociaciones de pacientes, letrados de la Administración Sanitaria y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

