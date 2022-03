Opinión Guerras moduladas (a cargo del contribuyente) Al Hakam Morilla Rodríguez x http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Más artículos de este autor Por jueves 31 de marzo de 2022 , 19:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

"Las leyes callan cuando las armas hablan". Cicerón

Sucede en todos los procesos inflacionarios inducidos: el rearme y la guerra se vuelven inevitables para contrarrestar la metástasis insoportable del exceso de moneda circulante. El dinero va perdiendo, poco a poco, su poder adquisitivo. Se enseñorea la carestía de la vida, y ese sinvivir se convierte en el caldo de cultivo idóneo para la demagogia parda o colorada, los populismos, el recurso al 'cirujano de hierro', al dictador de turno.

Ya sea devaluando denarios para pagar a las legiones, antiguamente, o mediante el dinero fiat en dólares para sufragar los conflictos bélicos, la pésima administración provocó el hundimiento del Imperio Romano, o el declive de EEUU y sus aliados ahora, merced a los esfuerzos de los 'siloviki' (burócratas millonarios a la sombra del zar Vladi, el Conquistaor), que cohesionan a la OTAN con sus invasiones criminales, y hacen de oro de paso a Yanquilandia por la obscena subida de los precios del gas y el petróleo. Lo más penoso no consiste en la decadencia lógica de las potencias dominantes ya estudiada por el maestro de Marx, el andalusí Ibn Jaldún, lo peor se articula en torno a Estados vecinos, regidos por déspotas corruptos, que al percibir la debilidad buscan avasallarnos... No por ninguna suerte de proterva iniquidad inserta en sus genes, como pudieran insinuar los educados en los razonamientos sofistas jesuíticos, sino por pura necesidad. Los Estados que han decaído en enquistados absolutismos, o en un proceso de decrepitud totalitaria, por fuerza precisan del 'enemigo exterior' culpable de todos sus males, según ellos, para que sus sufridos súbditos no se den cuenta de que la falta de una Justicia independiente, la calamidad de una oligarquía cleptocrática impune, y la brutalidad de un aparato 'religioso' cómplice de los tiranos... les conducen a la servidumbre perpetua.

Entonces nos venden el sempiterno espejismo las garrapatas que vampirizan al Estado, cuyo principal adversario es el ciudadano devenido súbdito: la viga maestra de nuestra protección se asienta sobre la escalada armamentista, las 'virtudes' castrenses, el recurso a la barbarie planificada y las masacres. El terreno abonado, para que tal calamidad inocule nuestros espíritus, se sostiene sobre un control programado de los medios de comunicación generalistas, rehenes de los fondos de la 'publicidad institucional, es decir, mercenarios.

Se impone bien mediatizada la Doctrina del Shock, para que la Sociedad Civil se trague una Deuda Pública aberrante que erosiona su soberanía, un pisoteo infame de la Constitución, y un desprecio cínico a la Legalidad Internacional y a los Derechos Humanos. Proliferan así, como un cáncer, las confrontaciones de zona gris, las denominadas guerras 'preventivas', híbridas e irregulares. Y si vamos a ejemplos prácticos, en nuestros aciagos días oscuros, se entenderá con claridad meridiana.

Bajo el chantaje permanente de que un mediocre déspota ensoberbecido - el exmatón del KGB trocado ultranacionalista canónigo-imperial de melodrama pope, ese Ras-putin colega de Trump - pueda utilizar bombas nucleares y se desarrolle un belicismo creciente que extinguiría la vida en la tierra, se opta por políticas de 'apaciguamiento', las cuales en el pasado provocaron la II Guerra Mundial (y por cierto, Hitler y Stalin antaño, ¿no disponían de armas químicas de destrucción masiva cuando ambos estaban a las puertas de Moscú y Berlín respectivamente? Si no las utilizaron fue porque el 'remedio' se hubiera vuelto contra ellos mismos aniquilando al agresor al responder el otro). Por mucho que se publicite ad nauseam que las paupérrimas sanciones, las cuales no han afectado ni a la mitad de los pútridos oligarcas, son 'devastadoras'... al que tiene en un puño oprimido a su Pueblo eso le resulta indiferente. Sólo ha de acrecentar cualquier autócrata la represión y la propaganda. Lo mismo le sucede al 'putinizado' sátrapa Mohamed VI: si sus 'hijos'-siervos se exilian o mueren en pateras le da igual, mientras su camarilla y él mantengan sus privilegios, envíen divisas los emigrantes para sufragar su rearme espoleado por los sionistas, y nadie controle o difunda las exacciones del 'majzen' (la casta) perpetradas contra su Pueblo, o se haga la vista gorda con su ilegítima colonia de facto del Sáhara occidental, en contra de lo dispuesto por la ONU.

Y con respecto a la ausencia de respeto de la Legalidad Internacional por parte de Estados con megalomaníacas pulsiones imperialistas... ¿con qué clase de ética podríamos condenar la reunificación de China, cuando vaya a anexionarse Taiwán, si permitimos al zar Vladi, el Envenenaor, filetear territorios de Ucrania, Georgia y Moldavia, o por otro lado el genocidio sistemático de los Pueblos palestino o saharaui, con un brindis al sol del Pentágono a espaldas de las resoluciones de la ONU? No sirve de nada, a efectos legales, que Pedro Sánchez se baje los pantalones ante el sultán pisoteando la voluntad de los acuerdos de su formación, y el sentir de la mayoría de sus incautos votantes (erosiona además a la Corona española, por ser la Jefatura del Estado garante de la 'unidad' del mismo, pues el caso del Sáhara no concierne a 'política exterior' alguna: el Sáhara era la provincia 53, y los saharauis disponían de DNI y Nº de la SS). Tampoco nos confunde que sus compinches podemitas&Izqda (h)Undida SL del gobierno pretendan soplar y sorber al mismo tiempo. Podrían haber roto la coalición si de veras se hubiesen sentido 'traicionados', cuando al principio hablaban de simple 'malestar', ¿recuerdan? El hipócrita recurso de cara a la galería de la banderita solidaria saharaui, o de la mani con batucada, y el 'frente' de la sopa de siglas de los vendesaharauis en Andalucía y otros lugares, únicamente convence a los pardillos. Y seguro que no se trata de que 'lo más serio, creíble y realista' es que un político autodenominado 'socialista', a toque de silbato de Washington se comporte con suma indecencia, si un Estado extranjero dispone de dosieres audiovisuales de orgías con menores en 'riads' de Marraquech o en 'resorts' de la costa atlántica norafricana, por parte de compañeros de su partido, y amenazase con hacerlos públicos... no seáis algunos tan malpensados.

Y ya para terminar de refrescar las pésimas ideíllas a los conspiradores de vodevil pseudoleninistas - Lenin sí previno a las generaciones venideras del peligro del nacionalismo etno-supremacista ruso y de los que atentan contra la clase obrera vulnerando el inalienable Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos -, y en general a los miserables maniqueos que le hacen el juego al clúster energético-castrense financiero en esta continua guerra modulada, a cargo del contribuyente. Tan solo recordaros lo que implica convertir a un Pueblo al que dais por muerto y enterrado, cuando pretendéis condenarnos al ostracismo y convertirnos en parias exiliados, como los saharauis, los palestinos, ucranianos, o los andalusíes hasta hoy, en función de la 'ideología' de turno al diktat de Moscú o del politburó centralista de Madrid... Contaréis a sueldo, v.g., con el alienado Rodrigo Amírola (de amir o emir de Allah, descendiente claro de conversos), asesor para los éxitos de imagen de la vicepresidente Yolanda Díaz - nominada a dedazo por el exmacho alfa descoletizado -, pero no podréis sobornar o intoxicar con la propaganda a todos los andalusíes de conciencia y por dignidad humana. A'ish Al-Andalus Hurr! Viva Al-Andalusía soberana e independiente de Madrid y Rabat, de Washington y Moscú, con una administración laica y republicana! ¡Adelante, Pueblo andaluz en pie, venceremos! Al Hakam Morilla Rodríguez Coordinador Nacional de Liberación Andaluza Colectivo para la memoria y la identidad de Andalucía 292 artículos http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)