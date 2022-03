Capital Cobos critica la actitud del PSOE tras el accidente de la palmera jueves 31 de marzo de 2022 , 19:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental afirma que “mientras unos queremos saber la verdad del accidente, otros buscan sembrar dudas” La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha recordado al Psoe que “todos los contratos municipales tienen un funcionario responsable que fiscaliza su cumplimiento” y ha pedido a su portavoz municipal, Adriana Valverde, “sensatez en sus declaraciones”. Cobos lamenta “la actitud demagógica del grupo municipal socialista que, con tal de intentar desgastar al Equipo de Gobierno, es capaz de todo, hasta de acusar a los trabajadores municipales de no hacer su trabajo, lo que supone una acusación intolerable, además de falsa”. “Todos los contratos municipales tienen un funcionario responsable que fiscaliza su cumplimiento y el de Parques y jardines, también”, afirma la edil. En este sentido, señala que “en la ciudad tenemos más de 50.000 árboles y palmeras que están sometidos a sus seguimientos, revisiones, poda…, con una planificación, unos protocolos de actuación y de respuesta a las incidencias que nos llegan que se están cumpliendo acorde a lo especificado en el pliego de condiciones del servicio”. En relación al accidente ocurrido hace una semana que provocó el fallecimiento de dos personas por la caída de una palmera en la Avenida Cabo de Gata, Cobos afirma que “ya hemos explicado públicamente el operativo que se realiza tras los vendavales y los motivos de la revisión extraordinaria en esa avenida, y se lo habría explicado también a la señora Valverde si hubiera preguntado, pero ha preferido esperar y hacerlo ante los medios de comunicación. Ella sabrá por qué”. La concejala insiste en que la citada palmera “había pasado todas las revisiones con normalidad, sin que se apreciara anomalía alguna” y recuerda que “tanto la empresa adjudicataria del servicio como los propios técnicos municipales están analizando al detalle la palmera para conocer si tenía alguna enfermedad oculta o si se partió debido al viento, con previsiones de rachas de hasta 90 km/h”. “Hay dos familias destrozadas por un desgraciado accidente y mientras unos estamos trabajando para saber la verdad de lo sucedido e intentar que no se repita, el Psoe se dedica a especular y sembrar dudas sin más criterio que intentar alarmar a los ciudadanos”, concluye Margarita Cobos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.