¡Había ganas de 'jálogüin'!

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado la "masiva" participación de almerienses y visitantes dispuestos a disfrutar de las numerosas actividades y de las ofertas comerciales Almería ha vuelto a disfrutar de la 'Noche en Negro' después de dos años sin celebrarse por la pandemia de Covid-19. Miles de personas se han echado a la calle para pasar una jornada 'terrorífica' de apoyo al comercio y la hostelería local con más de una quincena de actividades repartidas en siete escenarios del centro de la ciudad, además de en La Cañada, El Alquián y Retamar, donde también se ha celebrado la noche de los muertos vivientes. La alcadesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, acompañado por el concejal de Promoción de la Ciudad y Comercio, Jesús Luque, destacaba "el gran ambiente que ha acompañado esta cita después de dos años sin poder celebrarse por la pandemia. Una Noche en Negro con todo tipo de actividades - más de una quincena repartidas en siete escenarios diferentes - que los almerienses y visitantes han acompañado con su participación". La alcaldesa ha querido felicitar además "la organización y el desarrollo de todas las actividades, la colaboración de hosteleros y comerciantes, así como de los cuerpos y fuerzas de seguirdad, velando por el buen desarrollo de esta jornada". A las seis de la tarde ha arrancado la programación con el concurso de disfraces 'El Gran Braulio', que ha llenado de magia la Plaza del Educador, mientras 'Los Boo' ponían su particular música. Los amantes de los pasajes del terror han disfrutado en el Teatro Apolo gracias al grupo 'Norbas Erfus Teatro', que ha convertido este recinto en un espectacular escenario terrorífico. Desde las ocho de la tarde hasta las doce de la noche se han sucedido las 'Presencias', en una de las actividades más demandadas de la jornada. En otro escenario, un impresionante espectáculo aéreo amenizado con el mejor rock ha hecho vibrar a todos los asistentes a la Plaza de las Velas. Arte óptico con efectos visuales nunca antes vistos combinado con la mejor música en directo a cargo de la compañía 'Muaré Experience'. Simplemente alucinante. Y mientras esto sucedía en la desembocadura de la Rambla, un mercado del embrujo llenaba de productos artesanales y terroríficos el Paseo de Almería gracias a 'GastroArt'. Y en esta misma ubicación, 'La Máquina de Héctor San Segundo' embriagaba de magia y de viajes en el tiempo a los asistentes. Y es que esta máquina steampunk de 1815 ha sido también reclamo para cientos de almerienses durante toda la noche. Los más atrevidos han participado en una feria de autómatas vivos para descubrir su futuro y las sorpresas que el destino les tiene preparadas. Entretanto, el pasacalles de la compañía 'Kaña' recorría las calles más céntricas con su espectáculo nocturno, desde la Rambla Obispo Orberá pasando por Navarro Rodrigo, Paseo de Almería, Ricardos, Floridablanca y Real para llegar hasta la Plaza Vieja, donde ha finalizado con un espectáculo pirotécnico. Muy cerca, en la Puerta de Purchena, los amantes de la buena música se concentraban para disfrutar del concierto de los históricos 'Burning'. A buen seguro que más de uno/a se han hecho la pregunta que el grupo se hizo hace unas cuantas décadas: ¿Qué hace un/a chico/a como tú en un sitio como este? Espacios Museísticos

Junto a esta amplia programación, desde las 20.00 hasta las 00.00 horas se han podido visitar los distintos espacios museísticos municipales de la ciudad de forma totalmente gratuita. En concreto, el Centro de Interpretación Patrimonial, los Refugios de la Guerra Civil, el Museo de la Guitarra, la Casa del Poeta José Angel Valente y los Aljibes Árabes han registrado una alta afluencia de público ávido de cultura con mayúsculas. En definitiva, una noche terrorífica para pasárselo de muerte en la que los almerienses y quienes han aprovechado el puente para visitarnos han podido disfrutar de múltiples actividades lúdicas, culturales y también de las ofertas del comercio local y de la gastronomía de nuestros bares y restaurantes, objetivo principal de la Noche en Negro.

