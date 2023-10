Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Habrá auditoría en el Ayuntamiento de Níjar en las cuentas del anterior gobierno lunes 02 de octubre de 2023 , 12:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Existen facturas cuyos beneficiarios serían próximos a miembros del anterior equipo de Gobierno del PSOE por servicios que podrían no haberse prestado, y que la auditoría tendrá que analizar El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha anunciado durante el pleno celebrado este lunes que el Ayuntamiento va a realizar una auditoría externa e integral para fiscalizar las cuentas públicas del Consistorio. Como ha explicado Garrido, se trata de auditar “servicio por servicio y factura por factura, porque estamos detectando casos de facturas que podrían no cumplir con la ley de contratos, correspondientes a servicios que, en algunos casos, podrían no haberse prestado, y cuyos beneficiarios serían personas muy próximas a concejales del PSOE”. En ese sentido, el alcalde ha asegurado que, una vez realizada esta auditoría, “veremos si tenemos que acudir a los juzgados para que los responsables políticos de esas presuntas contrataciones irregulares rindan cuentas ante la justicia”. Entre las facturas “sospechosas”, el portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Herrero (PP), ha incluido algunas “donde los beneficiarios son personas muy cercanas al PSOE, tanto amistades como incluso familiares de algunos concejales”. “Queremos llegar hasta el fondo de este asunto, depurar responsabilidades, y que el Ayuntamiento de Níjar sea una administración con total transparencia donde el enchufismo no tenga cabida nunca más”, ha manifestado Garrido. Manuel Herrero ha recordado que, al tomar posesión su nuevo equipo de Gobierno el pasado mes de junio, “nos encontramos con facturas en los cajones sin consignación presupuestaria por un valor superior al millón de euros”, algo que, como ha apuntado, es “una auténtica irresponsabilidad y una muestra de la pésima gestión del anterior equipo de gobierno socialista, que además dejó el presupuesto de este año completamente arrasado en los primeros cinco meses del año para ir dopado a las elecciones municipales de mayo”. La intención del ejecutivo municipal nijareño es que esta auditoría externa empiece a realizarse a la mayor brevedad posible, para poder analizar los resultados cuanto antes. Modificación presupuestaria millonaria Durante el Pleno, se ha aprobado una modificación presupuestaria por importe superior a los 4,6 millones de euros. Como ha explicado el concejal portavoz del equipo de Gobierno, esta modificación presupuestaria es necesaria para poder afrontar gastos e inversiones del Consistorio nijareño hasta final de año. “Cuando en junio llegamos al gobierno, nos encontramos con un presupuesto anual arrasado en los primeros cinco meses del año, algo que se explica porque el anterior equipo de Gobierno socialista multiplicó el gasto para ir dopado a las elecciones municipales de mayo. De hecho, en algunas partidas presupuestarias nos hemos encontrado con números rojos, con cifras negativas, por ejemplo en la correspondiente a reparación de vías rurales, donde hay menos 50.000 euros, o en la de actividades sociales, donde hay menos 100.000 euros”, ha explicado Herrero. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

