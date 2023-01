Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ESPAÑA Habrá ayudas para los agricultures por la inflación Abraham Benzaquén Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El próximo martes, el Gobierno español aprobará una partida de ayudas directas para los agricultores del país, como respuesta al aumento de los precios debido a los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania. Esta medida fue anunciada por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto político celebrado en La Palma junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Durante el acto, el presidente destacó que estas ayudas directas se sumarán a las partidas que ya han recibido los agricultores de todo el país como consecuencia de la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Estas ayudas servirán para paliar el aumento de los precios provocado por la guerra y que está afectando especialmente a los agricultores. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

