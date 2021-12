Capital Ampliar Habrá Cabalgata de Reyes este año en Almería jueves 02 de diciembre de 2021 , 15:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde pide "prudencia y responsabilidad" a los ciudadanos





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado este jueves la programación especial de Navidad diseñada por el Ayuntamiento que, tras dos años sin poder celebrarse, pretende recuperar la Cabalgata de Reyes de Magos el próximo 5 de enero, sentido en el que ha pedido "prudencia y responsabilidad" a los ciudadanos para contener el aumento de casos de covid-19. "Nuestro plan A es que haya cabalgata, nuestro plan B es que haya cabalgata y si desgraciadamente no pudiera ser, tenemos recursos más que de sobra para que los Reyes estén en Almería y la gente los disfrute", ha indicado el primer edil almeriense en declaraciones a los periodistas a los pies de la noria de 40 metros que se ha instalado en la Plaza de la Velas y que supone una de las principales atractivos para este año. El alcalde ha expresado su confianza a la hora de poder celebrar uno de los eventos más multitudinarios del año en la capital, ya que "las vacunas y la responsabilidad de la gente" permite realizar este evento. "Partimos de la base de que seguimos en nivel 0 y no tenemos por qué cambiar esa situación porque la gente va a ser súper responsable y el que no se ha vacunado, va a ir en los próximos días", ha dicho. Sin entrar en detalles, Fernández-Pacheco ha apuntado que la cabalgata volverá a celebrarse, previsiblemente, con el mismo programa que en 2019. "Lo de siempre", ha explicado el regidor antes de recordar el recorrido que se inicia en la Alcazaba de Almería con paseo en camello hasta la Plaza Vieja para lanzar el saludo y, posteriormente, dar inicio al recorrido que parte desde el Anfiteatro de la Rambla Federico García Lorca, pasa por Obispo Orberá hasta el Paseo de Almería y posteriormente asciende nuevamente por la rambla. Aunque no forma parte de los planes municipales descartar este espectáculo, el primer edil ha incidido en que Almería marcó el pasado "tendencia" y fue una de las ciudades que "mejor supo solventar o salvar el escollo que suponía evitar aglomeraciones" con el espectáculo estático en la Plaza Vieja donde "estaban los reyes, las carrozas" y "la gente entraba ordenada". "Pido a la gente que sea capaz de disfrutar con prudencia y responsabilidad", ha insistido varias veces Fernández-Pacheco ante la próximidad de las fiestas y las actividades que comenzarán a celebrarse a partir de este viernes, con atracciones en la rambla y el puerto de Almería a las que se sumarán progresivamente un belén municipal en el Museo de la Guitarra, el mercado navideño con casi 80 puestos, la pista de hielo en el mirador de la rambla que se abrirá finalmente el día 16 y el encendido oficial que tendrá lugar el 7 de diciembre en la Puerta de Purchena, entre otros eventos. A pesar de que el espectáculo piromusical tendrá lugar a lo largo del próximo puente de la Constitución, el alcalde ha recordado que algunos barrios de la capital ya cuentan con su iluminación extraordinaria de Navidad gracias al empuje de los comerciantes, toda vez que espacios más céntricos como el paseo se iluminará a partir del mismo día 3. La iluminación contará con más de un millón de puntos led, 150 arcos, 80 motivos y dos abetos en siete y 18 metros en el Mercado Central y Puerta Purchena así como elementos decorativos en 30 puntos de la ciudad. El encendido contará además con un espectáculo adicional en el entorno de La Ballena, junto al Cable Inglés. A estas acciones, entre las que se ha previsto un 'videomapping' que se proyectará en la Plaza Vieja, se ha unido una programación cultural, que incluye un concierto solidario de la OCAL y el coro del Hospital Torrecárdenas en beneficio de los afectados por el volcán de La Palma y la celebración de la Noche de las Candelas en el Mesón Gitano en la víspera de Nochebuena; así como unas 20 actuaciones callejeras con el objetivo de dinamizar la actividad cultural en el centro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.