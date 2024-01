Capital Ampliar Habrá cuatro quioscos en el Paseo Marítimo de El Toyo sábado 20 de enero de 2024 , 20:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una inversión estimada de 120.000 euros, la actuación está dirigida a la mejora de infraestructuras de playa en El Toyo e incluida en el marco del Plan Turístico de Grandes Ciudades para Almería El Ayuntamiento de Almería, a través de Junta de Gobierno Local, ha adjudicado a la mercantil ‘Garcam Taller de Arquitectura, S.L.U.’, el contrato menor para la redacción del proyecto técnico, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras de ejecución de cuatro quioscos que se ubicarán en el Paseo Marítimo “Palmeral del Toyo”, por un importe total de 12.241,93 euros. La construcción de estos quioscos, con una inversión estimada de 120.000 euros, se incluye como una actuación más a desarrollar en el marco del Plan Turistico de Grandes Ciudades de Andalucia de la ciudad de Almeria (PTGC), “cuya finalidad esencial es la promoción y el fomento del turismo en nuestra ciudad”, ha recordado el concejal responsable del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca. Al respecto de esta actuación, Pérez de la Blanca ha explicado que “la dotación de estas infraestructuras de playa, demandadas para El Toyo, se incluye dentro del Plan Turístico recogida en el apartado relativo a la mejora de las infraestructuras de playa en El Toyo” El objetivo pues de esta actuación es dotar de cuatro quioscos, con unas caracteristicas homogeneas, la playa urbana de El Toyo, de forma que su presencia ayude a la mejora de aquellas actividades destinadas a fomentar El Toyo como un destino temático único de la ciudad, revalorizando la imagen de esta zona turística-residencial y reforzando sus capacidades de atracción turística. “Actualmente el expediente de contratación de las mencionadas obras se está preparando – desde el Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul - para su inmimente licitación y posterior ejecución con el fin de que el final de las obras pueda producirse a final del mes de mayo de 2024”, ha apuntado Pérez de la Blanca.

Descripción de los trabajos Los trabajos de ejecución de este proyecto aprovecharán la infraestructura ya diseñada y establecida para este espacio. La localización de infraestructuras de servicio darán paso a la preparación del terreno y el vaciado del mismo para la ejecución de cimentación. El plan de obra continuará con la ejecución y montaje de los quioscos, la conexión de estos a los servicios públicos (saneamiento, abastecimiento, electricidad y datos, en su caso), concluyendo con la reposición de elementos, amueblamiento urbano y pavimentos afectados. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

