TRAGEDIA: Unos 200 inmigrantes naufragan ante las costas de Adra

Unos 200 inmigrantes naufragan ante las costas de Adra Ana Rodríguez Por sábado 20 de enero de 2024 , 20:40h Han sido cinco embarcaciones tipo Phantom las que se han hundido víctimas del oleaje y al menos hay una persona muerta En un dramático incidente ocurrido hoy, cinco embarcaciones tipo Phantom, con al menos 15 traficantes a bordo (3 por barco), han puesto en grave riesgo la vida de alrededor de 200 personas en medio de un día marcado por fuertes vientos, lluvias intensas, frío y oleaje peligroso, según denuncia en su cuenta de X Héroes del Mar, que localiza el suceso frente a la costa abderitana. La situación se tornó trágica cuando, debido a las condiciones meteorológicas adversas, una de las embarcaciones naufragó, dejando a los inmigrantes a la deriva en aguas turbulentas. A pesar de los esfuerzos desesperados de algunos de los afectados por salvar a sus compañeros, se ha confirmado la pérdida de al menos una vida en este lamentable suceso. La situación de emergencia ha movilizado a diversas unidades de rescate. Un avión de Frontex, un helicóptero de Salvamento Marítimo y agentes de la Guardia Civil de varios municipios han arriesgado sus vidas en una operación de rescate en alta mar para salvar a los desaparecidos. Hasta el momento, se ha recuperado un cuerpo sin vida, mientras que los equipos de rescate continúan la búsqueda de otros posibles sobrevivientes. Las imágenes captadas en video en el momento del incidente han sido adjuntadas a esta noticia, mostrando la magnitud del desastre y la valentía de aquellos que intentaron ayudar en medio de las difíciles condiciones climáticas.

