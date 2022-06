Almería Habrá más de 1.600 contataciones en Almería por el Plan Verano del SAS lunes 27 de junio de 2022 , 13:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El SAS oferta más de 18.000 contratos para cubrir las vacaciones de los profesionales sanitarios El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha lanzado una oferta de más de 18.000 contrataciones para cubrir el plan de vacaciones de los profesionales durante los meses de verano. A estas contrataciones se suman los 12.000 profesionales de refuerzo COVID que fueron renovados en el mes de abril y que, gracias a la situación epidemiológica actual, vienen realizando actividad ordinaria. Por tanto, el volumen de contrataciones que se ofertan es similar al del año anterior y persigue que el Plan de Vacaciones del SAS cuente con los recursos necesarios para cubrir las necesidades de los centros. De los más de 18.000 contratos, cerca de 1.300 son para profesionales médicos, cerca de 7.700 son para la categoría de enfermería, más de 700 de formación profesional técnico superior, más de 2.800 de formación profesional grado medio, más de 1.300 de personal de gestión, más de 300 profesionales de Mantenimiento y más de 2.700 profesionales de Hostelería, Servicios y Atención Social. Por provincias, en Almería, se han lanzado contratos para 1.631 profesionales; en Cádiz, 3.058 contratos; en Córdoba, 1.354; en Granada, 2.609; en Huelva, 1.283; en Jaén, 1.219; en Málaga, 3.695 y, en Sevilla, 3.393. Búsqueda de profesionales Esta oferta de contrataciones ha sido comunicada a organizaciones sindicales, colegios profesionales y Universidades a las que se ha pedido colaboración para su difusión con el objetivo de captar al mayor número posible de profesionales. Las ofertas comenzaron a realizarse a principios del mes de junio para los contratos de mayor duración (de junio a octubre) mediante la bolsa única de empleo del SAS y han continuado lanzándose durante todo el mes. Debido al alto volumen de contrataciones, los candidatos inscritos en bolsa en determinadas categorías se han agotado. Por este motivo, se ha procedido a lanzar nuevas contrataciones con ofertas abiertas a través de web que permiten acceder a nuevos profesionales no inscritos en la bolsa única de empleo, incluidos los que finalizan este años sus estudios. Para estos contratos la duración máxima que determina el Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad es de un mes. Si bien, como medida excepcional, la Dirección General de Personal ha autorizado que estos contratos no tengan esa limitación temporal y puedan prolongarse especialmente en determinadas categorías. Atención Primaria La reorganización de la actividad de los centros de Atención Primaria durante el periodo estival tiene como objetivo asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía con el mayor nivel de calidad y eficiencia. Para ello, se ajustan los recursos asistenciales a la demanda generada por los movimientos poblacionales que tienen lugar en la comunidad. La reorganización y adaptación de la actividad asistencial está supeditada al comportamiento de la evolución de la pandemia por Covid-19 y la demanda general de la población, haciéndolo compatible con el Plan de Vacaciones de los profesionales y la necesidad de obras y reformas en los centros sanitarios. El SAS mantendrá en funcionamiento durante este verano los 1.511 centros de Atención Primaria de la comunidad autónoma. El 86,1% de los centros que habitualmente tienen horario de tarde mantendrán su actividad en ese horario (371 centros de los 431 que tienen actividad de tarde durante el resto del año). Además, estarán disponibles los 268 servicios de urgencias de Atención Primaria, 170 equipos móviles de urgencias y 17 equipos móviles de cuidados avanzados de Enfermería. En 2021, permanecieron abiertos por la tarde un total de 241 centros de los 390 que tenían actividad de tarde durante el resto del año. En las zonas de mayor afluencia turística, se reforzarán con más plantilla un total de 40 centros de atención primaria que contarán con 185 profesionales contratados más. El total de jornadas previstas para este refuerzo en 2022 es de 14.369. Además, se prevé la incorporación adicional de 16 profesionales para la Operación Paso del Estrecho. Atención hospitalaria La programación hospitalaria durante los meses de verano se centra en la adecuación de las camas disponibles a la ocupación hospitalaria y la programación quirúrgica prevista en cada centro. Estas previsiones están basadas en antecedentes históricos de demanda asistencial en el periodo estival más reciente y siempre conllevan la activación de los recursos adicionales que fueran necesarios en caso de que se supere la demanda esperada. El verano es un periodo estacional donde hay una menor ocupación de camas hospitalarias debido a una menor necesidad de ingresos hospitalarios por descompensación de patología crónica relacionada con el tracto respiratorio. Durante este verano, se prevé la realización de 71.500 intervenciones, 2,4 millones de pruebas diagnósticas y 2,9 millones de actos asistenciales en consultas externas. La actividad quirúrgica prevista supondrá realizar el 80% de la actividad ordinaria del resto del año. La previsión es alcanzar una actividad asistencial similar e incluso un 1,5% superior en determinados ámbitos a la del verano de 2021. El promedio del número de camas instaladas en el periodo de enero a mayo de 2022 ha sido de 15.183. De ellas, un 99,46% han estado en funcionamiento en el periodo comprendido entre los meses de enero y mayo. Se prevé que el promedio de camas funcionantes en el periodo estival sea de 13.825, lo que supone un 92,16% de las disponibles de enero a mayo. Según los datos de cierre del Plan de verano 2021, durante los meses de julio, agosto y septiembre, el porcentaje de ocupación fue de un 61,51% (sobre 14.069 camas funcionantes en el periodo estival), lo que supuso la utilización de 8.654 camas, por lo que las camas disponibles para este periodo estival 2022 se consideran suficientes para la actividad esperada.

