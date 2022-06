Sucesos Detenido por amenazar con dos pistolas a la dueña de la vivienda en que cultivaba marihuana lunes 27 de junio de 2022 , 09:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Al detenido le constan numerosos antecedentes policiales por delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza en casas habitadas, contra la salud pública, malos tratos en el ámbito familiar y quebrantamiento de condena En una reciente operación denominada “TAPOS” desarrollada por personal de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se detiene a una persona en Roquetas de Mar (Almería) como autor de los delitos de extorsión y tenencia ilícita de armas, tras amenazar de muerte con dos revólver a la propietaria de la vivienda donde reside. Además se le interviene un arma corta calibre 9mm y una catana. La actuación tiene su inicio a raíz de la denuncia presentada por la víctima, con la que pone en conocimiento de la Guardia Civil que cuando acude a una vivienda de su propiedad, esta se encuentra habitada por un varón y que observa que en la misma se encuentra todo el material necesario para cultivar marihuana. De igual manera informa a los agentes, que tras desalojarle y limpiar la vivienda, pasados unos diez días, el autor regresa para retirar el material que tenía en el domicilio para cultivar marihuana, y cuando se da cuenta de que la denunciante lo había tirado, saca dos armas cortas (revólver) de la cintura y haciendo uso de uno con un disparo al aire y la amenaza. La Guardia Civil de Almería tras realizar las gestiones pertinentes, organiza diferentes dispositivos de vigilancia por el municipio de Roquetas de Mar, para la localización del autor de los hechos. Como resultado de la actuación, la Guardia Civil de Almería localiza y detiene al autor, que es reconocido sin lugar a dudas por la víctima, como autor de un delito de extorsión y tras realizar el correspondiente registro de su actual vivienda, los agentes intervienen además de un arma corta calibre 9mm, una catana y toda la aparatología y material necesario para cultivar marihuana. Las diligencias instruidas junto al detenido y todo lo intervenido, se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción Nº4 de Roquetas de Mar (Almería), que decreta su inmediato ingreso en prisión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

