Opinión

(Foto: malasombra)

Habrá moción de censura sí o sí

Aixa Almagro

Más artículos de este autor

Por

martes 14 de febrero de 2023 , 08:29h

La tensión entre el líder de Vox, Santiago Abascal, y el economista Antonio Tamames sigue en aumento. Ambos insisten en que la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue adelante.

Para ello, Vox ha exigido conocer el contenido del discurso de Tamames para asegurarse de que no se trata de una enmienda a su programa. El economista, por su parte, pide conocer con qué palabras pretende presentarle Abascal.

Según los últimos plazos acordados entre ambos, el partido de extrema derecha debe presentar el proyecto de moción de censura contra Sánchez antes de las elecciones autonómicas de mayo. De ahí que convenga dejar todo atado en una semana.

Sin embargo, no todo es blanco o negro en esta situación. Si bien Vox sigue con sus planes de censurar al Gobierno de Sánchez, muchos expertos opinan que se trata de una medida desesperada, ya que los resultados electorales previos no muestran un desgaste suficiente para llevar a cabo una moción de censura. Además, el hecho de que el partido de extrema derecha tenga que ceder en condiciones a un economista de izquierdas tampoco ayuda mucho.

En cualquier caso, el futuro de la moción de censura sigue en el aire, y la situación entre Abascal y Tamames seguirá siendo una incógnita hasta que no se aclaren los detalles. Queda por ver si Vox logrará llevar esta moción de censura adelante, o si será un intento fallido de desestabilizar al Gobierno de Sánchez.

Es una información de noticiasdealmeria.com:..

Aixa Almagro

Redacción de noticiasdealmeria.com

Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid

Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes

23 artículos

Todos los firmantes