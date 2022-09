Sucesos Habrá un operativo de seguridad específico para el Paraje Guillén y Cortijo Córdoba martes 13 de septiembre de 2022 , 15:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ambas administraciones se comprometen a intensificar la presencia policial y la coordinación entre Policía Nacional y Policía Local para garantizar la seguridad de los vecinos El Ayuntamiento de Almería y la Subdelegación del Gobierno en Almería han acordado hoy intensificar la labor que vienen prestando Policía Nacional y Policía Local en la zona de Paraje Guillén y Cortijo Córdoba, en La Cañada. Un operativo específico que vendrá a reforzar los servicios de vigilancia que desde hace varias jornadas se viene prestando sobre la zona, acompañado de la necesaria labor de coordinación y comunicación, entre ambos cuerpos de seguridad y administraciones, con el objetivo de atender la demanda que, en este sentido, se viene reclamando por parte de los vecinos. Ha sido ésta la principal conclusión de la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada hoy en el Ayuntamiento de Almería, presidida por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y copresidida por el subdelegado de Gobierno, José María Martín, y en la que han participado además las concejalas de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella; de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, y el concejal de Agricultura, Juan José Segura, junto a responsables de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (061), Bomberos y Protección Civil. Ayuntamiento de Almería y Subdelegación del Gobierno se han comprometido además a continuar manteniendo una “fluida” comunicación con los vecinos, a los que se recuerda que la labor de seguridad y vigilancia compete a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por lo que se les insta a abandonar la organización de patrullas ciudadanas. Miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Local y representantes de ambas administraciones explicarán a los vecinos los pasos que se seguirán tras la reunión de la Junta de Seguridad, en la que la alcaldesa ha querido de nuevo trasladar el compromiso del Ayuntamiento de buscar una solución “viable” a las demandas en materia de iluminación en la zona, algo que desde el Consistorio “ya estamos estudiando desde un punto de vista técnico y jurídico”, ha señalado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

