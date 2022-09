Deportes Ruta de senderismo por Los Escullos y el Mirador de la Amatista martes 13 de septiembre de 2022 , 15:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las inscripciones se encuentran abiertas para la actividad que tendrá al menos ocho kilómetros y se realizará el 25 de septiembre Septiembre significa vuelta a la rutina y, el Patronato Municipal de Deportes continúa con su labor de involucrar a los almerienses con el deporte. Por ejemplo, con actividades como el senderismo, es posible ganar importantes beneficios para la salud con el solo hecho de caminar por la naturaleza. Por ello, el PMD apuesta por el binomio perfecto de naturaleza y deporte con diferentes rutas que se organizan por la provincia de Almería. Esta vez, el domingo, 25 de septiembre, con salida en el Auditorio Maestro Padilla a las 9:00 horas se viajará hasta el sendero Los Escullos hacia el Mirador de la Amatista. Actualmente se encuentran abiertas las plazas para que los almerienses se inscriban para poder disfrutar en este paraje, un lugar al que podrán ir menores a partir de los ocho años siempre que estén acompañados. En cuanto a las características de la ruta es de una dificultad baja, apta para todos los públicos, donde podrán caminar en torno a 8,2 kilómetros. El desnivel de este recorrido es de 183 metros y el tiempo estimado para completar el trayecto es de dos horas y veinte minutos aproximadamente. Todo el que quiera apuntarse tendrá que dirigirse al teléfono habilitado 950 33 21 00. En cualquier caso, también es posible acudir a la sede del PMD, en las oficinas en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

