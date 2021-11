Capital Habrá un parque canino en el de los Periodistas lunes 15 de noviembre de 2021 , 16:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En Junta de Gobierno Local se han adjudicado también, entre otros acuerdos, el suministro e instalación de toldos en paradas de taxis y la compra de nuevos elementos de defensa personal para Policía Local





El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado hoy en Junta de Gobierno Local las obras de construcción del nuevo parque canino que se ubicará en el Parque de los Periodistas. Las obras, con una inversión de 47.951,99 euros, se han adjudicado a la empresa ‘Fircosa Desarrollos S.L.’ Será el séptimo espacio de estas características con el que contará la ciudad. El plazo de ejecución de las obras será de un mes desde la firma del acta de replanteo.



La concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha justificado esta actuación en respuesta a las peticiones de la ciudadanía “que demandan más espacios de esparcimiento para estos animales domésticos. Dado que en el Parque de Los Periodistas existe actualmente un parterre sin plantación alguna, que de hecho es utilizado por los perros para su esparcimiento, se ha considerado adecuar este espacio a zona de parque para juego de perros, complentado con ello las necesidades de tipo de equipamiento en la zona centro”



El nuevo parque, diseñado para perros de pequeño y mediano tamaño, con juegos adecuados para que las mascotas hagan ejercicio y jueguen con sus dueños, contará con una superficie total de 420 metros cuadrados. Las obras a realizar para la adecuación de esta parcela como parque canino comprenden el depósito de chinorro en la superficie como solería. Sobre ella se colocarán juegos adecuados para que los perros realicen ejercicio (slalom, barrera, muro, salto...) y se vallará el recinto, con una verja metálica en color antracita de aproximadamente 1,50 m de alto y adecuada para parques caninos.



La dotación sobre la parcela se completará, entre otros, con la instalación de una fuente bebedero y papelera para el depósito de bolsas. Actualmente, la ciudad de Almería cuenta con seis parques caninos: en el Parque del Andarax, dividido en tres parcelas; El Toyo-Retamar, Nueva Andalucía (junto a Carrefour), Villablanca, Villa María y en Costacabana.





Toldos paradas taxis



En la Junta de Gobierno Local que se ha celebrado hoy lunes, presidida por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se han adjudicado también sendos contratos de suministro que permitirán, por un lado, la instalación y sustitución de toldos en varias paradas de taxi, así como la compra de material de defensa personal empleado en el servicio que presta Policía Local.



En el primero de los casos, se ha adjudicado, por importe de 6.146,80 euros, el contrato para el suministro e instalación de cinco toldos en la parada de taxis ubicada en calle Santiago y la sustitución del anclaje y un paño en la parada de taxis existente junto a la Fuente de los Peces.



Además de lo anterior, a propuesta del Área de Economía y Función Pública, se ha adjudicado, a la empresa ‘Meigo Innovación S.L.’, por importe de 4.074,07 euros, el contrato de suministro de 260 botes de spray de defensa personal para la Policía Local. Viene así a seguir completándose la dotación de material al cuerpo policial que en este año ha permitido la compra, entre otros, de nueva uniformidad, la contratación para el suministro de chalecos antibala-antipunzón y de cincuenta armas de fuego cortas.





Depósito municipal

Y a propuesta del Área de Seguridad y Movilidad se ha aprobado declarar en situación de abandono cien vehículos que se encuentran en el Depósito Municipal, instando a que la empresa concesionaria ‘Dornier S.A.’ a que traslade estos a un centro autorizado de tratamiento, para su posterior destrucción y descontaminación. El Ayuntamiento de Almería ha acordado también aceptar la autorización otorgada por los titulares de otros cinco vehículos que seguirán también, en su caso, el mismo destino de los anteriores. En total serán los que pasen a esta situación 6 furgonetas, 72 turismos, 7 motocicletas, 19 ciclomotores y 1 bicicleta. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

