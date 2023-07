Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Habrá zonas libres de humos en las playas de la ciudad viernes 07 de julio de 2023 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería estudia la implantación de zonas de playa libres de humo para mejorar la calidad y salud en las costas. Compromiso con la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo. Campañas de concienciación sobre el impacto del tabaco en el medio ambiente. El Ayuntamiento estudiará la implantación de zonas de playa libres de humo. Lo ha anunciado la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, durante el debate de la moción elevada hoy al Pleno Ordinario, primero que se celebra en la presente corporación, por Podemos-IU con Almería. La moción se ha aprobado con los votos favorables de PP, PSOE y Podemos-IU con Almería y la abstención de Vox. “Delimitar un espacio libre de humo sería, sin duda, mejorar, aún más, la calidad de nuestras playas”, reconocía hoy Sánchez, abogando por “realizar un estudio de la zona o zonas más recomendables donde implantar esta iniciativa”, adquiriendo el compromiso el Consistorio para adherirse al proyecto de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo (RASSELH) desde el que se promueve el establecimiento de playas y Piscinas Sin Humo. En esta línea, ha recordado como la Junta de Andalucía del Partido Popular, consciente de lo importante que es la salud para todos, y a falta de una Ley Nacional que regule el consumo de tabaco en espacios públicos de convivencia común, como es el caso de las playas o piscinas publicas, “ha dado un paso hacia delante constituyendo la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios libres de Humo”, ha felicitado, un proyecto que busca Promover los hábitos saludables para mejorar la salud y la calidad de vida, aumentar la calidad ambiental y disminuir la contaminación y mejorar la imagen de las costas de nuestra comunidad autónoma”. Un compromiso este que vendrá acompañado de campañas de concienciación e información a los usuarios “sobre la importancia de mantener estos espacios, delimitados, libre de humos, incidir en el beneficio de evitar el consumo de tabaco, así como la importancia de mantener nuestras playas limpias y libre de este tipo de residuo”. Y es que, como ha explicado Sánchez, cada colilla que se deja en la arena o en la orilla puede llegar a contaminar hasta 50 litros de agua. Además por su composición química puede tardar en degradarse hasta 10 años”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.