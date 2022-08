Sucesos Hace 37 pagos con tarjetas bancarias robadas lunes 22 de agosto de 2022 , 11:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Al sujeto detenido en Roquetas le constan dos delitos de robo con violencia, otros de hurto de vehículo, y otros dos de estafa En la reciente operación denominada ROCEV, la Guardia Civil de Almería, ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a una persona residente en la localidad de Roquetas de Mar (Almería) de 19 años como autor de dos delitos de robo con violencia, con resultado de lesiones, dos de hurto de vehículo y dos delitos continuados de estafa con tarjetas bancarias, con un total de 37 operaciones realizadas no autorizadas por los titulares.



La operación se inicia en junio del presente año, a raíz de la primera denuncia presentada en dependencias oficiales de la Guardia Civil de Almería, en la que se pone en conocimiento de los agentes, que una mujer sufre un robo mediante el método del tirón, lo que provoca lesiones a la víctima al caer al suelo, en una segunda ocasión, otra víctima, queda inconsciente debido a la violencia del robo y requiere de ingreso hospitalario. En dos hechos posteriores, el autor aprovecha que una persona deja las lleves de su vehículo puestas, mientras que abona el combustible repostado en una gasolinera de Roquetas de Mar (Almería), para sustraerlo y de igual manera también sustrae el vehículo de un repartidor de pan. Personal de la Guardia Civil de Almería realiza una minuciosa investigación, que determina la autoría de los hechos, correspondiendo a un varón de 19 años, vecino de Roquetas de Mar (Almería), que es vinculado por los agentes en cada uno de los hechos acaecidos, siendo a su vez plenamente reconocido por víctimas y testigos de los hechos. Como resultado de la operación Recev, la Guardia Civil de Almería organiza un dispositivo de búsqueda que permite la localización y detención del autor, así como la recuperación de los vehículos sustraídos y se incauta de unos 400 euros de dinero robado a las víctimas mediante la sustracción de las tarjetas bancarias. Las diligencias instruidas junto al detenido se ponen a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Roquetas de Mar (Almería), de decreta su inmediato ingreso en prisión. La Guardia Civil de Almería recomienda: Portar bolsos o los objetos de valor y dinero de forma que tenga nuestra mayor protección. Revisar asiduamente nuestras cuentas corrientes para identificar posibles anomalías Denunciar los supuestos hechos delictivos a la mayor inmediatez Además de poner en conocimiento los supuestos hechos delictivos con la máxima urgencia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad mediante la realización de la correspondiente denuncia, aportar el mayor grado de detalle y situaciones a prevenir, incluida la sustracción de tarjetas bancarias a la mayor brevedad, Tener el mayor control sobre nuestro vehículo y los enseres y objetos que dejamos en su interior, procurando no facilitar su posible sustracción al dejarlo abierto. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

