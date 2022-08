Deportes El Trofeo de Fútbol Década de los 70 deja un 2-4 entre el Plus Ultra CF y UD Comarca de Níjar lunes 22 de agosto de 2022 , 11:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió al partido este fin de semana que se celebró en el campo municipal de Los Ángeles El fin de semana ha dejado un balance positivo en lo que a actividades deportivas se refiere y es que, son cientos de niños y veteranos los que disfrutaron del deporte en las diferentes disciplinas. En el caso del fútbol, también ha estado presente en la programación de la Feria de Almería, enmarcada del 19 al 27 de agosto, en honor a la Virgen del Mar. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visitó el campo municipal de Los Ángeles para disfrutar del Trofeo de Fútbol Década de los 70 que estaban disputando el Plus Ultra C.F y el U.D Comarca de Níjar. Un encuentro que contó con la presencia de un numeroso público que visualizó un gran espectáculo deportivo. Con un resultado de 2-4 para el U.D Comarca de Níjar, el encuentro comenzó con un juego alterno, pese a que los nijareños marcaron. El equipo Plus Ultra empató el partido con el paso de los minutos y, con este resultado, se fueron al descanso. Al inicio de la segunda parte, el U.D Comarca de Níjar aprovechó las ocasiones para ponerse por encima del marcador: 1-3. Casi al final de la segunda parte, ampliaron el resultado a 1-4 pero, el equipo Plus Ultra recortó las distancias con un segundo tanto para terminar con un 2-4. Los equipos finalizaron con deportividad y, Pepe Cortés, gerente del Plus Ultra, agradeció la presencia del concejal de Deportes, Juanjo Segura, así como “el respaldo del PMD y la asistencia del público, hemos pasado una jornada muy agradable”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

