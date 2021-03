Capital Hacer los selfies de la Semana Santa de Almería trendig topic lunes 22 de marzo de 2021 , 16:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal Carlos Sánchez presenta un concurso de selfies sobre la Semana de Pasión que comienza hoy y se desarrollará hasta el 4 de abril





El teléfono se ha convertido en una herramienta básica en la vida de la sociedad, tanto que los estudios indican que se mira el móvil más de cien veces al día y diariamente, se hacen hasta dos selfies. Por ello, la siguiente acción que se ha organizado desde el Área de Promoción para dinamizar la Semana Santa tiene al móvil como protagonista: un concurso de ‘selfies’ sobre la Semana de Pasión.



El concejal del Área de Promoción, Carlos Sánchez, ha presentado esta mañana el concurso, que está abierto desde hoy, 22 de marzo y hasta el 4 de abril. En esta línea ha detallado que “para participar, los selfies deberán enviarse al correo electrónico



El objetivo es acercar a todos los hermanos cofrades, amantes de la Semana Santa y cualquier ciudadano, el sentimiento de la Semana de Pasión almeriense. Para eso, Carlos Sánchez ha animado “a los almerienses a visitar la exposición fotográfica ‘La otra mirada’ situada en el Paseo de Almería y hacerse un selfie con su hermandad favorita para revivir el espíritu de la Semana Santa de Almería”.



Se trata de una acción transmedia, que comenzó el pasado 10 de marzo con la inauguración de la exposición donde se muestran 30 fotografías de más de una quince de profesionales de la Asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería (FOCOAL), bajo la coordinación del Colectivo Desencuadre. La acción transmedia continúa con el concurso de selfies, que fomentará la visita a esta exposición y al centro de la ciudad, y permitirá dar el salto a las redes sociales donde se subirán los selfies al perfil de Facebook Enamorados de Almería.



Los premios se distribuirán, como ha informado Carlos Sánchez, “en un cheque regalo de 100 euros para el ganador, que podrá gastar en cualquier de los comercios de la web almeriaadomicilio.es, promovida por el Ayuntamiento de Almería. El segundo premio es un cheque regalo de 75 euros y el tercero, cheque regalo de 50 euros”.



