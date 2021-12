Capital “Jornada de puertas abiertas” de colectivos que trabajan con migrantes viernes 17 de diciembre de 2021 , 18:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha puesto en valor la multiculturalidad que aportan quienes eligen Almería para desarrollar su proyecto de vida en el Día Internacional de la Migración Almería ha celebrado el Día Internacional del Migrante, señalado en el calendario para el 18 de diciembre, con una “jornada de puertas abiertas” en Plaza Vieja. Han sido seis las organizaciones y colectivos que forman parte del Consejo Local de Migración las que han expuesto su trabajo en diferentes mesas expositoras y una más, un total de siete, las que han leído un manifiesto en el que se ha subrayado la riqueza que supone la multiculturalidad, la importancia del respeto y apoyo a todos los que han elegido Almería para vivir y desarrollar su vida. La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha insistido en que el Ayuntamiento no ha querido que este Día del Migrante pasara desapercibido y ha animado a los almerienses a acercarse a conocer qué aportan las diferentes asociaciones que trabajan con inmigrantes en Almería. Con mesa expositora han participado en la jornada Almería Acoge, Movimiento por la Paz, Accem, Asaler, Cruz Roja y Almería para todos. Asociación de colombianos. Además, la asociación Ítaca, que trabaja en El Puche, se ha sumado también a la lectura del manifiesto. Un manifiesto redactado por el Consejo Local de Migración que es el que también ha asesorado al Ayuntamiento en la redacción del recientemente aprobado IV Plan Municipal de Migración 2021-2024. “La migración tiene una gran valía, implica un enriquecimieto para todos”, ha expuesto Laynez, que ha recordado cómo el 11% de la población almeriense es inmigrante y cómo de todos ellos, el 44% son mujeres. De ahí, la importancia y el protagonismo que en el IV Plan Municipal de la Migración se ha dado a la población migrante femenina. “Ellas son motor de cambio”, ha dicho la concejala, que ha puesto en valor “la importancia de dar visibilidad a todo lo positivo y a todo lo que aportan las personas que vienen a Almería a buscar una vida mejor, una oportunidad para desarrollar su talento y que, desde la tolerancia, viene a enriquecer a la sociedad almeriense”. Música y baile en el Día de la Migración Y muestra de esa riqueza cultural, las asociaciones que trabajan con población migrante en la capital han ofrecido no sólo información sobre su labor diaria, sino que han mostrado también parte de su cultura y lo que pueden aportar a la ciudad y a los almerienses. Con música y baile, a cargo de Almería Acoge y de Almería para todos. Asociación de colombianos, se ha cerrado esta jornada de puertas abiertas que ha nacido con el “ánimo de perpetuarse en el tiempo” y convertirse en una cita para la convivencia y la tolerancia en la ciudad coincidiendo con el 18 de diciembre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

