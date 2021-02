“Hay niñas y adolescentes que piensan que sus capacidades científicas son inferiores a las de sus compañeros"

Conchi Lillo, profesora titular de Neurociencias de la Universidad de Salamanca, ha ofrecido una charla que constituye la primera actividad que la UAL pone en marcha dentro de un programa de acciones que se desarrollará desde este jueves, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hasta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer









La Universidad de Almería ha ofrecido este jueves, 11 de febrero, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una charla a través de su canal de Youtube a cargo de Conchi Lillo, doctora en Neurociencias que trabaja como profesora titular en la Universidad de Salamanca.



Bajo el título 'La mirada del cine ante tus ojos', Lillo ha realizado “un repaso por algunas películas que han tratado el tema de la visión, las miradas, problemas visuales e, incluso, superhéroes con superpoderes en sus ojos y la visión del futuro, y cómo de fieles a la realidad o científicamente correctas han sido". A través de los fragmentos de películas conocidas, ha ido tratando de forma amena y divertida “algunos aspectos de la visión que nos pueden pasar desapercibidos o que damos por hecho". La charla ha contado con la participación de numerosos centros de Educación Secundaria de la provincia de Almería.



Sobre la importancia de celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Lillo reconoce que “aunque parezca increíble y estemos ya viviendo en el siglo XXI, todavía hay mucha gente, entre ellas muchas niñas y adolescentes, que piensan que sus capacidades en el ámbito científico son inferiores a las de sus compañeros, por eso es necesario que reivindiquemos las figuras femeninas en un día como éste, el 11 de febrero, y visibilizar el papel de la mujer en todos los ámbitos". Pero, reivindica, “la lucha no debe quedarse en un solo día" y expresa la necesidad que se den más pasos. “Necesitamos que en los libros de texto de Primaria y Secundaria se cuente con más referentes femeninos, en todas las áreas, pero en la ciencia y la tecnología, sobre todo, porque las mujeres que nos precedieron son muchas y muy valiosas." Además, felicita a la UAL por iniciativas como la de hoy porque “son muy necesarias estos días para visibilizar a la mujer y ayudar a crear esos referentes femeninos que siempre han existido y se han silenciado".



En la actualidad, solo un 30 por ciento de mujeres se dedican a la Ciencia, una realidad que Lillo asegura debe cambiar a través de “un cambio radical en la política académica y social, ya que si la mujer no consigue avanzar en su carrera profesional no es por falta de capacidad o formación, sino por la falta de apoyos institucionales. Necesitamos que se dejen de 'penalizar' las bajas maternales y que se equiparen nuestros currículos a los de nuestros compañeros hombres teniendo en cuenta estos parones en nuestra productividad científica. Esto se ha conseguido en algunos ámbitos, en algunas convocatorias, pero necesitamos más apoyos en este sentido".



A la charla de Conchi Lillo -organizada por la Unidad de Igualdad de Género y el Aula de Divulgación Científica- le seguirá hasta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una amplia programación de actividades reivindicativas con el objetivo de motivar y promover las vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas y jóvenes.



El director del Aula de Divulgación Científica de la UAL, José Antonio Garrido, ha sido el encargado de presentar esta charla y en su intervención ha destacado la importancia de que "esta lucha por la igualdad se haga tanto por parte de las mujeres como de los hombres".



Por su parte, Eva Díez, directora de la Unidad de Igualdad de Género de la UAL, ha agradecido la participación de 55 profesoras e investigadoras en las actividades organizadas hasta el 8 de marzo. Todas ellas realizarán visitas a Centros de Educación Secundaria de la provincia de Almería. “Suponen modelos para esas niñas y adolescentes que en un futuro puedan convertirse en investigadoras y científicas".



Díez ha adelantado que el próximo martes 16 de febrero tendrá lugar la actividad 'Ciencia UAL: inventoras y creadoras' en la que van a participar investigadoras de la Universidad de Almería pertenecientes a distintas ramas de conocimiento para poner de manifiesto los derechos a la protección de la propiedad intelectual o industrial.



La programación concluirá con una serie de charlas que se conectan con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde “se va a tratar de poner de manifiesto la brecha digital que existe en España y cuestiones ligadas al teletrabajo y al papel de la mujer en el teletrabajo y la conciliación. Es importante destacar que todos estos días internacionales tratan de promover el papel de la mujer en el progreso social y económico de un país", ha concluido Díez.



Esta programación está coordinada por el Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión y el Vicerrectorado de Investigación e Innovación. Toda la información sobre las actividades está en las webs http://www.igualdad.ual.es/ y http://www.ualjoven.ual.es/.