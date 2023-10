Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar UAL Deportes hace 1.700 Tarjetas Deportivas en un mes martes 03 de octubre de 2023 , 15:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El comienzo del curso 2023/2024 confirma que gran parte de la comunidad universitaria adopta ya con naturalidad una vida más activa y que tiene la actividad física como hábito en su día a día en el campus, e incluso como parte de su ocio Este fin de semana ha dejado un registro para UAL Deportes que habla por si solo y que se toma como muestra del alto grado de penetración entre las personas que forman la Universidad de Almería. Un total de 108 participantes ha habido en las cuatro Actividades en la Naturaleza programadas y desarrolladas, lo que viene a ser una extensión de que solo en el primer mes de este nuevo curso se hayan expedido 1.700 Tarjetas Deportivas. Con estos estos en la mano, “UAL Deportes sigue con paso firme en su camino, en el empeño en formar parte de la vida de la comunidad universitaria”, tal y como ha valorado Pedro Núñez. El director del Servicio de Deportes de la Universidad de Almería ha reconocido que, “un año más, la realidad en este comienzo de curso supera con creces las expectativas, y una vez finalizado septiembre el balance no puede ser más positivo”. Ha ido incluso más lejos al referirse a que “a la espectacular cifra de 1.700 Tarjetas Deportivas, de las cuales más del 90% son PLUS, se suma el ritmo de inscripciones en todos los programas ofertados durante este primer mes”. En concreto, “se han ocupado 622 plazas entre las diferentes actividades que se han propuesto como parte de una programación deportiva variada y completa”. Esto confirma que está diseñada al gusto de los usuarios, “es también parte del camino escuchar e implementar la oferta atendiendo las sugerencias”, y que se cuida su calidad, “las primeras estimaciones son de una alta satisfacción”. El ejemplo más claro se ha tenido durante este sábado y este domingo, jornadas dobles de actividades con una Ruta en Kayak + Snorkel en cada jornada, y con la primera salida de senderismo, ‘Los Cachorros de Monachil’, y la primera experiencia de ‘Ski acuático y Wakeboard’. De todas estas modalidades habrá más entregas en los sucesivos fines de semana, cumpliendo con ‘+Deporte, + Universidad’. Ese lema es el referido a las propuestas de UAL Deportes fuera del campus, pero volviendo a las instalaciones universitarias también las cifras que se manejan están siendo “espectaculares”. De hecho, “la asistencia de usuarios para práctica deportiva libre en Sala Fitness y en Piscina mantiene una increíble media diaria de más de 300 usuarios”. Pedro Núñez ha llamado la atención sobre que “lo realmente importante para nosotros es saber que no estamos hablando de números, sino de personas, personas que día a día, en el propio campus encuentran un momento para mejorar su calidad de vida a través del deporte”, dicho de modo textual. En resumen, “la comunidad universitaria realiza actividad física como hábito, e incluso se ha logrado que la incorpore a su tiempo de ocio durante los fines de semana”. Ello supone una oferta plena para toda persona interesada en cuidarse diariamente y en seguir haciéndolo de manera diferente cuando no está en el campus, “disfrutando del entorno, del deporte al aire libre, de la convivencia y de todo lo que implica el programa de Naturaleza”. El director de UAL Deportes ha recomendado permanecer atentos a la web y a las redes sociales para no quedarse sin plaza, ya que “la demanda, está demostrado, es muy alta”. Pedro Núñez no solo ha realizado este primer balance de curso una vez activados todos los resortes de la planificación, sino que ha manifestado que “especial mención merece UAL Activa, el programa de entrenamiento para todos los trabajadores, PAS y PDI, de la Universidad de Almería, que dará comienzo la próxima semana y que muy probablemente vuelva a batir este año su récord de inscritos”. Eso hace pensar “el total de 225 inscripciones ya realizadas en septiembre”. Así, desde el lunes día 9 de octubre “darán comienzo los más de 40 grupos de entrenamiento ente los que se dividirán las personas interesadas en cuidarse y pasarlo bien”. Los alumnos de 4º curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tendrán “la oportunidad de complementar su excelente formación al formar parte como entrenadores-colaboradores”. Cabe recordar que UAL Activa se realiza través de la línea de investigación ‘Metodología para el diseño e implementación de programas de ejercicio físico en entornos laborales’, liderada por el profesor Enrique García Artero, y que “ya no se podría entender una Universidad de Almería sin este programa”. Pedro Núñez ha realizado la reflexión de que “empieza a ser imposible salir a dar un paseo por Almería sin ver camisetas de UAL Deportes haciendo un poco de ejercicio o entrenando más fuerte”. Ante esto, y en primera persona del plural, porque es cuestión de equipo, “tan solo podemos dar las gracias a la comunidad universitaria por confiar en nosotros y por dejarnos ser parte de su vida más activa, por permitirnos poner nuestro granito de arena para mejorar su calidad de vida, en definitiva”. El curso 2023/2024 ha arrancado con grandes expectativas situadas "en bases sólidas y en apoyo firme de las personas de la UAL, como dicen las cifras".

